La juge Judy veut que Reese Witherspoon la représente dans un biopic

La juge Judy Sheindlin révèle qui elle choisirait de représenter ici dans un biopic s’il y a un moment où sa vie se déroule sur grand écran.

Dans une interview avec E! News, Sheindlin, 80 ans, a partagé qu’elle aimerait que Reese Witherspoon la joue à l’écran. Elle a qualifié l’actrice oscarisée de “femme fabuleuse”.

“Nous sommes amis, et elle me comprend, et je sais qu’elle le fait”, a partagé Sheindlin avec le point de vente. “Et je pense que c’est une grande actrice, et je pense qu’elle pourrait – s’ils le faisaient, ce que je n’aimerais pas – je pense qu’elle pourrait le faire.”

Un biopic sur Judy n’a pas été confirmé; cependant, peu de temps après la disparition de “Judge Judy” en 2020, Sheindlin a commencé la production de son nouveau programme, IMDb TV d’Amazon “Judy Justice”. Sheindlin apparaît dans l’émission aux côtés de sa petite-fille Sarah Rose.

QUELLE EST LA VALEUR NETTE DE LA JUGE JUDY ?

En 2021, elle a déclaré au Hollywood Reporter qu’elle n’était “pas du tout fatiguée” et ne voyait aucune raison de se retirer de la télévision.

“Je ne joue ni au golf ni au tennis. Je n’ai aucune envie d’apprendre à jouer au mahjong, aux échecs ou aux dames. Je sais ce que j’aime faire”, a déclaré Sheindlin au point de vente. “Pourquoi, à mon stade de la vie, j’essaierais de trouver autre chose alors que je sais déjà ce que j’aime ?”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La saison 2 de “Judy Justice” a été créée le 7 novembre sur Amazon Freevee.

En mars 2020, Sheindlin a annoncé que “Judge Judy” cessait d’émettre après 25 saisons. En mai de la même année, elle a reçu le Lifetime Achievement Award d’Amy Poehler aux Emmy Awards.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Judge Judy” a remporté trois Emmy Awards pendant la diffusion de l’émission. D’abord en 2013, puis en 2016 et 2017.