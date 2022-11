La juge Judy affirme que Justin Bieber a “une peur bleue” d’elle, l’a évitée quand ils étaient voisins

La juge Judy dit que Justin Bieber a “une peur bleue” d’elle.

Bieber et le juge de la télévision étaient des voisins d’à côté pendant les premières années de l’interprète de “Baby”.

“Il a une peur bleue de moi”, a déclaré la juge Judy à “Access Hollywood”. “Il y a eu une période de temps avant qu’il ne grandisse – quand il était stupide et faisait des choses stupides.”

La juge Judy a affirmé que la sécurité de Bieber alerterait la musicienne lorsqu’elle arriverait ou quitterait son domicile.

“J’ai dû dire quelque chose à ce sujet, et puis, j’ai compris qu’il payait les gens de la porte d’entrée pour qu’ils sachent quand j’étais là, entrant et sortant, afin qu’il n’ait pas à me croiser”, a-t-elle ajouté.

La juge Judy a parlé publiquement des actions de Bieber après l’arrestation de la pop star pour conduite avec facultés affaiblies en 2014 à l’âge de 19 ans. La pop star avait fait une course de dragsters sur une Lamborghini à Miami et a ensuite été accusée de conduite sous influence, de résistance à l’arrestation et de conduite avec un permis suspendu.

“Être une célébrité est un cadeau”, a déclaré le juge Judy à CBS Los Angeles à l’époque. “Vous pouvez soit le traiter avec respect, soit vous rendre fou de vous-même. Et il fait un très bon travail pour se rendre fou de lui-même.”

Elle a poursuivi: “Je pense que c’est triste. Et personne ne se souviendra qu’il était un chanteur marginal. Mais ils se souviendront d’un jeune garçon qui a eu la chance de tout avoir et qui le fait exploser en agissant comme un imbécile. “

Le chanteur de “Ghost” a plaidé coupable à une accusation moindre de conduite imprudente et a par la suite évité une peine de prison. Il a également fait un don à une association caritative et a accepté de suivre des cours de gestion de la colère.

Bieber a récemment évoqué son arrestation dans une publication Instagram.

“Il y a 7 ans aujourd’hui, j’ai été arrêté, pas ma meilleure heure”, a-t-il écrit dans un article de 2021. “Pas fier d’où j’en étais dans ma vie. J’étais blessé, malheureux, confus, en colère, induit en erreur, incompris et en colère contre Dieu.”

“Tout cela pour dire que Dieu m’a apporté un long chemin”, a ajouté Bieber. “Depuis jusqu’à maintenant, je me rends compte de quelque chose… Dieu était alors aussi proche de moi qu’il l’est en ce moment. Mon encouragement pour vous est de laisser votre passé vous rappeler jusqu’où Dieu vous a amené. Ne laissez pas la honte vous envahir. ruinez votre “aujourd’hui”, laissez le pardon de Jésus prendre le dessus et regardez votre vie s’épanouir dans tout ce que Dieu a conçu pour vous.”

Le musicien a continué sa vie et est maintenant marié au mannequin Hailey Bieber.

