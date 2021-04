Share on Twitter

La juge invitée d’AMERICAN Idol, Paula Abdul, a laissé les fans CHOQUÉS alors qu’elle appelait son ennemi, Simon Cowell, «le MST» à la télévision en direct ce soir.

Plus de 11 ans après que la danseuse ait quitté le spectacle pour la première fois, elle a contribué à faire un succès mondial, Paula, 58 ans, est revenue au concours de chant avec ses célèbres lignes non filtrées.

abc

Paula Abdul est revenue sur la scène d’American Idol lundi en tant que juge invitée[/caption]

Getty

Simon Cowell a eu une rivalité amicale avec Paula au cours de leur décennie à juger Idol ensemble[/caption]

Le danseur et le chanteur ont rejoint Lionel Richie et Katy Perry comme elle remplissait pour Luke Bryan – qui combat actuellement Covid.

Dans l’épisode de lundi qui présentait les résultats du Top 12 de ce soir, l’animateur Ryan Seacrest, 46 ans, s’est dirigé vers le panel avec une surprise particulière.

Alors qu’il tenait un iPad, l’ancien juge Randy Jackson, 64 ans, a été vu lors d’un appel vidéo et a retrouvé ses anciens collègues.

La chanteuse Straight Up a immédiatement donné un câlin virtuel à son amie de longue date.

«C’est tellement bon de vous voir! Nous sommes tous de retour, maintenant nous avons juste besoin de la MST », a déclaré Paula à Randy et Ryan – faisant référence à leur ancienne co-star, Simon.

Plus tôt dans l’épisode, la personnalité de la télévision au franc-parler a également qualifié son rival à l’écran de «grand-père».

Les fans ont été stupéfaits par le commentaire inattendu et certains se sont même demandé si cela la mettrait dans l’eau chaude avec le juge britannique.

«Si je devais deviner, Paula Abdul n’était pas censée faire une blague sur les MST comme elle vient de le faire. Bienvenue, Paula », a plaisanté une personne.

Un autre a déclaré: « PAULA ABDUL vient d’appeler SIMON COWELL » THE STD « ON AMERICAN IDOL HELP ??? »

« LMAOOOO PAULA ABDUL APPELANT SIMON COWELL UN STD SUR LA TÉLÉ EN DIRECT J’ADORE CECI », s’est exclamé un troisième.

Un quatrième a tweeté: «PAULA ABDUL vient d’appeler SIMON COWELL AN STD SUR AMERICAN IDOL. JE SCREAMING OMG. «

La pop star bien-aimée a connu une résurgence de carrière en 2002 lorsqu’elle a rejoint la série en tant que juge dans la première saison aux côtés de Simon et Randy.

Paula a fini par partir après la saison neuf, Simon emboîtant le pas l’année suivante pour poursuivre d’autres émissions de téléréalité, y compris America’s Got Talent.

Randy a continué à être juge sur American Idol jusqu’à la saison 12.

American Idol, qui a été hébergé par Ryan Seacrest chaque saison, a été annulée sur Fox en 2016.

L’émission est revenue sur ABC en 2018 – avec Ryan toujours en tant qu’animateur et de nouveaux juges – et diffuse actuellement sa 19e saison.

Plus tôt dans la journée, Luke, 44 ans, a révélé qu’il avait été testé positif pour Covid-19 à la fois Twitter et Instagram publie lundi, écrivant: «Je suis triste de dire que je ne ferai pas partie du premier live de ce soir @Idole américaine spectacle.

«J’ai été testé positif au COVID mais je vais bien et j’ai hâte d’y revenir bientôt.»





À la suite de l’annonce du diagnostic positif de Luke, Paula a également confirmé sur Twitter qu’elle remplacerait.

«Tu vas nous manquer ce soir @LukeBryan! Merci de m’avoir confié votre siège de juge », a-t-elle écrit à côté de deux photos qui la montrent en train de devenir glamour.

L’épisode en direct de ce soir est également l’un des premiers à présenter un public en direct depuis la fin de la pandémie.