La juge en chef Sara Grewing supervise le deuxième district judiciaire à une époque de changement pour les juges

Une fois par semaine, la juge Sara Grewing rejoint deux autres juges du comté de Ramsey au sein d’un groupe de femmes bénévoles, actuellement organisé à la Wilder Foundation à St. Paul, où elles rencontrent d’anciens délinquants en transition et d’autres femmes qui ont eu des démêlés avec le système judiciaire. .

Les procureurs et les avocats de la défense viennent partager un repas et discuter de « comment le système aurait pu mieux les servir », a déclaré Grewing, qui a lancé cet effort en 2022 à l’atelier du comté de Ramsey. L’objectif, a-t-elle déclaré, est d’aider les femmes à naviguer dans les tribunaux et leurs annexes, voire dans la vie, et à éviter de commettre le genre d’erreurs qui pourraient les renvoyer derrière les barreaux.

« J’obtiens certainement bien plus que ce que je donne en participant à ces discussions », a déclaré Grewing.

L’effort au workhouse s’est avéré si populaire que plusieurs détenues ont demandé si les juges pouvaient continuer leurs séminaires et séances de travail à l’extérieur, alors le groupe de femmes a déménagé au Midway YMCA jusqu’à ce qu’il manque d’espace.

Il y a quelques semaines, quelque 36 femmes se sont présentées à Wilder, la plupart accompagnées d’enfants. Certaines femmes ont amené leur mère ou leurs meilleures amies.

« Ce qui est cool, c’est que beaucoup de femmes avec lesquelles nous avons commencé facilitent désormais les réunions », a déclaré Grewing, qui a été nommée pour la première fois à la magistrature par le gouverneur Mark Dayton en 2015.

Les efforts de Grewing ne sont pas passés inaperçus au sein du deuxième district judiciaire, qui s’étend sur le comté de Ramsey. Le 1er juillet, elle a été élue juge en chef par ses pairs judiciaires, pour un mandat de deux ans supervisant l’administration des 29 juges du district. Elle est assistée du juge en chef adjoint Kelly L. Olmstead.

L’arriéré judiciaire diminue

Certains des défis les plus difficiles auxquels le système judiciaire a été confronté ces dernières années ont commencé à s’atténuer. Un important arriéré de dossiers, aggravé par une transition rapide vers des audiences à distance en 2020, au début de la pandémie, semble désormais sous contrôle, en grande partie grâce aux efforts du système judiciaire de l’État pour fixer des délais cibles et d’autres paramètres. Pourtant, le comté reste le plus diversifié de l’État, et les chiffres des homicides, les demandes d’interprètes et la crise du fentanyl se sont tous révélés exigeants en temps et en main-d’œuvre.

« Nous avons le double du nombre de cas d’interprètes dans le comté de Ramsey par rapport à la moyenne de l’État. Plus de 7 % de nos cas nécessitent un interprète, et la moyenne à l’échelle de l’État est de 3 % », a déclaré Grewing.

Le deuxième district judiciaire a vu ses affaires criminelles augmenter de 172 % depuis 2018, soit quatre fois l’augmentation de 44,8 % à l’échelle de l’État. Et il y a eu un roulement important parmi les magistrats du district, « donc l’intégration, la formation de nouveaux juges et la capture d’autant de mémoire institutionnelle que possible sont vraiment importantes », a-t-elle déclaré.

Les juges du district sont également plus jeunes. La majorité des juges du district ont 10 ans d’expérience ou moins à la magistrature. Le juge John Guthmann, qui prend sa retraite le mois prochain, est le dernier juge du comté de Ramsey nommé par le gouverneur Tim Pawlenty. Les juges restants ont été élus ou nommés par le gouverneur Tim Walz ou Mark Dayton.

D’autres changements sont apparents depuis la pandémie. La façon dont la justice est rendue via Zoom reste un sujet brûlant, a déclaré Grewing, qui a déjà présidé un procès compliqué de trois semaines impliquant la succession de JP Collins, résident de St. Paul, y compris des allégations d’actes criminels possibles – entièrement via son ordinateur. Le comté de Ramsey n’organise pas de procès avec jury en ligne, mais d’autres comparutions devant le tribunal peuvent toujours avoir lieu à distance.

« Je n’aime pas ça », a déclaré Grewing. « Mais je reconnais aussi qu’on ne peut pas se garer au centre-ville pour moins de 20 $. Donc, si je peux gérer votre accusation de vol sur Zoom, et c’est à cela que doit ressembler la justice, je le comprends. Nous espérons pouvoir apprécier l’humanité de chacun qui comparaît devant le tribunal, mais je ne suis pas toujours sûr de pouvoir le faire sur un écran.

De la musique au droit

Grewing, qui a grandi à St. Cloud, a obtenu son diplôme de premier cycle en musique et interprétation vocale de l’Université du Minnesota, même si elle a reconnu que sa carrière de chanteuse avait été de courte durée. « Cela n’a pas décollé », a-t-elle plaisanté lors d’une interview dans un café du centre-ville de St. Paul. Elle a obtenu son diplôme en droit à l’ancien William Mitchell College of Law (maintenant connu sous le nom de Mitchell Hamline School of Law), où elle a ensuite été administratrice pendant neuf ans.

Grewing a travaillé comme avocat associé chez Flaherty and Hood, a été procureur adjoint du comté de Hennepin et a été directeur d’État de la sénatrice américaine Amy Klobuchar pendant cinq ans. Elle a été directrice politique de la campagne de Klobuchar en 2006 et a été pendant cinq ans procureure de la ville de Saint-Paul sous la direction du maire de l’époque, Chris Coleman. Grewing a également siégé au conseil d’administration de la St. Paul Public Schools Foundation et en tant que membre du cercle de direction du président des avocates du Minnesota.

Elle a auparavant coprésidé le comité pour l’égalité de justice du deuxième district judiciaire, qui organise des séances de sensibilisation et d’écoute communautaires sur des sujets ciblés, tels que la participation aux jurys dans la communauté noire. Les tribunaux du comté de Ramsey, a-t-elle déclaré, se sont montrés encore plus engagés que certaines juridictions voisines à inscrire les affaires « à haut risque et à besoin élevé » devant les tribunaux spécialisés en matière de drogue et d’anciens combattants, ce qui offre aux accusés la possibilité d’éviter une condamnation et/ou de voir leurs dossiers effacés s’ils subir une probation intensive.

« Les personnes qui sortent du tribunal de traitement s’en sortent extraordinairement bien », a déclaré Grewing. « Le taux de récidive est faible. Mais vous allez à une remise de diplômes et on vous dit « cette personne devait fournir 150 analyses d’urine ». C’est assez typique. Ce n’est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui disent : « Je préfère (plaider coupable) et opter pour la probation. » »

Saison électorale

Deux juges en exercice du comté de Ramsey qui ont été fortement impliqués dans les tribunaux de traitement et portent le prénom de Tim — le juge Timothy Mulrooney et le juge Timothy Carey — affronter des challengers en novembre avec le nom de famille de Yang, comme dans Winona Yang et Paul Yang, respectivement. Si cela ne prête pas à confusion pour les électeurs, le challenger de Carey porte un nom similaire à celui du juge en exercice du comté de Ramsey, P. Paul Yang.

De nombreux États exigent au moins 10 ans d’expérience en salle d’audience avant d’autoriser une personne à devenir juge – et les juges interrogés par le National Judicial College déclarent au moins six ans devraient être requis – bien que le Minnesota n’ait pas une telle exigence. Winona Yang, assistante législative du commissaire du comté de Ramsey, Mai Chong Xiong, est diplômée de la Mitchell Hamline School of Law en 2021 et a été admise au barreau de l’État du Minnesota en décembre.

Grewing a noté que celui qui gagnera en novembre sera immédiatement opérationnel, car tous les juges du comté de Ramsey supervisent à tour de rôle les procès pour meurtre et les ordonnances d’interdiction temporaires.

Sinon, les juges ne sont pas autorisés à apporter leur soutien officiel aux courses judiciaires, et Grewing a déclaré qu’elle avait même pris soin d’éviter de donner l’impression de soutenir son mari, le juge Jon Schmidt, qui est sur le bulletin de vote lors d’une élection de maintien à la Cour d’appel du Minnesota. auquel il a été nommé par le gouverneur Tim Walz en septembre 2023.

«Je ne pouvais même pas l’approuver», dit-elle en riant.

