SPRINGFIELD – – La juge en chef de la Cour suprême de l’Illinois, Anne M. Burke, a annoncé qu’elle se retirerait du banc à compter du 30 novembre.

Elle siège à la Haute Cour de l’État depuis 2006 et est juge en chef depuis 2019.

“La décision de prendre sa retraite n’a pas été facile”, a déclaré lundi Burke, un démocrate, dans un communiqué. “Cependant, après avoir eu la chance d’être juge à la Cour suprême de l’Illinois au cours des 16 dernières années et juge en chef au cours des trois dernières années, la course a été lancée et il est temps de passer le marteau à un successeur. ”

Burke, le tribunal troisième femme juge, sera remplacé par la juge d’appel du 1er district Joy V. Cunningham, qui succèdera à l’actuelle juge Lisa Holder White en tant que deuxième femme noire assise sur le terrain. Holder White était assis plus tôt cette année. Le tribunal a le pouvoir constitutionnel de choisir des successeurs intérimaires.

Burke est né à Chicago en 1944 et a grandi dans le sud de la ville. Elle a fréquenté la DePaul University School for New Learning et s’est spécialisée en éducation. Elle a commencé sa carrière en enseignant l’éducation physique au Chicago Park District.

Elle s’est portée volontaire pour un programme de district de parc enseignant le sport aux enfants souffrant de handicaps mentaux et physiques qui, a-t-elle déclaré dans une lettre de sortie, l’a inspirée à proposer «un concours à l’échelle de la ville comme moyen pour ces enfants et jeunes adultes spéciaux de montrer leurs capacités et leur amour de concurrence.”

Il est devenu les Jeux olympiques spéciaux de Chicago, qui ont finalement cédé la place aux Jeux olympiques spéciaux internationaux qui rassemblent des athlètes de 192 nations.

Dans ses efforts pour organiser l’événement, elle a dit qu’Eunice Shriver Kennedy lui avait dit de “voir plus grand”.

“Ces mots et mon mari, les encouragements d’Ed, m’ont inspiré à retourner à l’université à l’Université DePaul, où j’ai obtenu un diplôme en éducation. Je me suis ensuite inscrite au Chicago-Kent College of Law », a-t-elle déclaré.

Elle avait 40 ans et mère de quatre enfants lorsqu’elle a terminé ses études de droit et a commencé dans un petit cabinet au service des familles et en tant que tutrice pour les enfants qui ne pouvaient pas se représenter eux-mêmes dans les litiges.

En 1987, le gouverneur républicain Jim Thompson l’a nommée première femme juge à la Cour des réclamations de l’Illinois, et elle a été reconduite à ce poste par le gouverneur républicain Jim Edgar en 1991. En avril 1994, elle a été nommée conseillère spéciale du gouverneur pour services de protection de l’enfance, et en 1995, elle a été nommée à la cour d’appel du 1er district, étant élue pour un mandat complet l’année suivante.

Le communiqué de presse annonçant son départ a mis en évidence son travail de navigation dans les tribunaux à travers la pandémie de COVID-19 et le déplacement en ligne de «tournées d’écoute» à l’échelle de l’État organisées par l’Illinois State Bar Association.

“J’ai toujours cru que les près de 12 années que j’ai passées en tant que juge à la Cour d’appel et les 16 années que j’ai siégées à la Cour suprême ont été la continuation de mon désir fondamental de parler au nom de ceux qui n’ont pas de voix propre et pour améliorer la vie de tous les citoyens de l’État », a déclaré Burke dans sa lettre.

Elle a remercié les électeurs du 1er arrondissement et sa famille.

«Je remercie, avant tout, ma famille – mon mari, Ed, qui a été à mes côtés pendant 54 ans de mariage, et nos enfants, Jennifer, Ed Jr., Emmett (décédé), Sarah et Travis, et notre neuf petits-enfants – pour les sacrifices qu’ils ont faits pour moi et pour être des sources constantes d’amour et d’encouragement », a-t-elle déclaré.

Le mari de Burke, Ed Burke, conseiller municipal de longue date à Chicago, a été pendant des années considéré comme l’un des principaux courtiers de l’organisme en tant que président de la commission des finances. Il a siégé au conseil en 1969, et a été récemment réélu en 2019, bien qu’il ait été accusé d’extorsion et de racket cette année-là.

Les procureurs ont allégué que Burke avait tenté d’utiliser son poste dans la ville pour solliciter des affaires pour son cabinet d’avocats, Klafter & Burke, bien qu’il ait nié les actes répréhensibles et reste au conseil malgré sa démission du comité des finances et de son cabinet d’avocats en 2019.

Cunningham, le remplaçant du juge Burke, ne sera pas le prochain juge en chef, un poste tournant qui est généralement attribué au juge le plus titularisé qui n’a pas encore détenu le titre. Le mandat de Burke en tant que juge en chef devait se terminer le 25 octobre.

Le tribunal a annoncé lundi plus tard la juge Mary Jane Theis, une démocrate du 1er district qui siège à la Haute Cour depuis 2010, comme prochaine juge en chef. Elle sera au scrutin du 1er district en novembre lorsque les électeurs choisiront de lui donner un autre mandat de 10 ans.

Cunningham siège à la cour d’appel depuis 2006 et siège à son comité exécutif. Elle a obtenu son baccalauréat ès sciences de la City University of New York et a obtenu son doctorat en droit de la John Marshall Law School.

Cunningham a prêté serment en tant que juge associé à la Cour de circuit du comté de Cook en 1996 avant de quitter le banc en 2000 pour occuper les postes de vice-président principal, avocat général et secrétaire général de Northwestern Memorial Healthcare. En décembre 2006, elle a été élue à la cour d’appel du 1er district et a été retenue par les électeurs en 2016.

En raison du moment de la retraite de Burke après les élections de novembre, le mandat intérimaire de Cunningham se poursuivra jusqu’au 2 décembre 2024, date à laquelle un successeur se verra attribuer un mandat de 10 ans par les électeurs lors des élections générales du mois précédent.

La Cour suprême compte sept juges élus dans cinq districts. Le district 1, qui comprend Chicago et certaines de ses régions environnantes, compte trois juges, tandis que les quatre autres districts en ont chacun un. Tous les juges du 1er district sont démocrates, constituant la plus grande partie de la majorité démocrate 4-3 de la cour.

Lors des élections de novembre, les électeurs accorderont un mandat de 10 ans à deux juges, l’un dans le 2e district, qui comprend les banlieues nord et ouest de Chicago, et l’autre dans le 3e district, qui s’étend de la pointe nord de l’État au sud de Springfield, englobant la majeure partie du nord-ouest et du centre-ouest de l’Illinois.

Ces courses contestées pourraient affecter la composition partisane de la cour.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.