La juge dit qu’elle met fin à la tutelle entre l’ancien joueur de la NFL Michael Oher et la famille Tuohy

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Une juge du Tennessee a déclaré vendredi qu’elle mettait fin à un accord de tutelle entre un ancien joueur de la NFL. Michael Oher et un couple de Memphis qui l’a accueilli lorsqu’il était au lycée, mais le différend très médiatisé sur les questions financières va se poursuivre.

La juge Kathleen Gomes du tribunal des successions du comté de Shelby a déclaré qu’elle mettait fin à l’accord conclu en 2004 qui permettait à Sean et Leigh Anne Tuohy de contrôler les finances d’Oher. Oher a signé l’accord alors qu’il avait 18 ans et vivait avec le couple alors qu’il était recruté par les collèges en tant que joueur de football vedette du lycée. Leur histoire fait l’objet du film « The Blind Side », qui a valu à Sandra Bullock un Oscar.

Gomes a déclaré qu’elle ne rejetait pas l’affaire. Oher a demandé aux Tuohy de fournir une comptabilité financière de l’argent qui aurait pu leur parvenir dans le cadre de l’accord, affirmant qu’ils avaient utilisé son nom, son image et sa ressemblance pour s’enrichir et lui ont menti en lui disant que l’accord signifiait que les Tuohy l’adoptaient. .

Au Tennessee, une tutelle enlève à une personne le pouvoir de prendre des décisions par elle-même, et elle est souvent utilisée en cas de problème de santé ou de handicap.

Mais la tutelle d’Oher a été approuvée « malgré le fait qu’il avait plus de 18 ans et qu’il n’avait aucun handicap physique ou psychologique diagnostiqué », indique sa pétition.

Gomes a déclaré qu’elle était troublée qu’un tel accord ait jamais été conclu. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais vu au cours de ses 43 ans de carrière un accord de tutelle conclu avec une personne qui n’était pas handicapée.

« Je n’arrive pas à croire que cela ait été fait », a-t-elle déclaré.

Oher et Tuohys ont écouté par vidéoconférence mais n’ont pas parlé. Les avocats des deux parties étaient convenus que l’accord devait prendre fin, mais l’affaire continuera à répondre aux réclamations d’Oher. Gomes a déclaré que cela aurait dû se terminer depuis longtemps.

En août, Oher, 37 ans, a déposé une requête devant le tribunal des successions, accusant les Tuohy de lui avoir menti en lui faisant signer des papiers faisant d’eux ses conservateurs plutôt que ses parents adoptifs il y a près de deux décennies. Oher souhaitait que la tutelle prenne fin, qu’un compte rendu complet de l’argent gagné grâce à son nom et à son histoire et qu’il reçoive ce qui lui est dû, avec intérêts.

Il a accusé le couple de se présenter à tort comme ses parents adoptifs, affirmant avoir découvert en février que la tutelle convenue en 2004 n’était pas l’arrangement qu’il pensait être – et qu’elle ne lui procurait aucun lien familial avec eux.

Oher affirme que les Tuohy l’ont tenu dans l’ignorance des transactions financières liées à son nom, à son image et à sa ressemblance au cours des 19 années de validité de l’accord.

Les Tuohy ont qualifié les affirmations selon lesquelles ils se seraient enrichis à ses dépens d’étranges, blessantes et absurdes et font partie d’un « shakedown » par Oher.

Dans un dossier déposé au tribunal, le couple aisé a déclaré qu’ils aimaient Oher comme un fils et lui fournissaient de la nourriture, un abri, des vêtements et des voitures pendant qu’il vivait avec eux, mais ont nié avoir déclaré avoir l’intention de l’adopter légalement.

Le dossier des Tuohys indique qu’Oher les appelait « maman et papa », et ils appelaient parfois Oher leur fils. Ils ont reconnu que des sites Web les montraient faisant référence à Oher comme à un fils adoptif, mais le terme n’était utilisé que « dans le sens familier et ils n’ont jamais voulu que cette référence soit considérée avec une implication juridique ».

Les Tuohy ont déclaré que la tutelle était l’outil choisi pour se conformer aux règles de la NCAA qui auraient empêché Oher de fréquenter l’Université du Mississippi, où Sean Tuohy avait été un joueur de basket-ball remarquable.

« Lorsqu’il est devenu clair que le requérant ne pouvait pas envisager d’aller à l’Université du Mississippi (« Ole Miss ») parce qu’il vivait avec les défendeurs, la NCAA a clairement indiqué qu’il pouvait fréquenter Ole Miss s’il faisait partie du Tuohy. famille d’une manière ou d’une autre », indique le dossier judiciaire des Tuohys du 14 septembre.

Les Tuohys ont également déclaré qu’Oher avait menti en découvrant qu’il était non adopté en février. Ils ont déclaré que le livre d’Oher de 2011 « I Beat the Odds » indique qu’il était pleinement conscient que les Tuohys avaient été nommés conservateurs.

Les agents ont négocié une petite avance pour les Tuohy auprès de la société de production de « The Blind Side », basé sur un livre écrit par l’ami de Sean Tuohy, Michael Lewis, ont indiqué les avocats du couple. Cela comprenait « un infime pourcentage des bénéfices nets » répartis à parts égales entre un groupe qui comprenait Oher, ont-ils déclaré.

Les avocats ont déclaré qu’ils estimaient que chacun des Tuohy et Oher avait reçu 100 000 $ chacun, et que le couple avait payé des impôts sur la part d’Oher pour lui.

Le dossier des Tuohys indique qu’ils n’ont jamais signé de contrat de football professionnel pour Oher, et qu’il était satisfait de leurs arrangements financiers avec « The Blind Side ».

Oher était le 23e choix au total lors du repêchage de 2009 dans le Mississippi, et il a passé ses cinq premières saisons avec les Ravens de Baltimore, où il a remporté un Super Bowl. Il a disputé 110 matchs au cours de huit saisons dans la NFL, dont 2014 lorsqu’il a débuté 11 matchs pour les Titans du Tennessee. Oher a terminé sa carrière avec les Panthers de la Caroline.

