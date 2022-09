La juge d’Indian Idol 12, Neha Kakkar, rompt enfin le silence sur Falguni Pathak et les trolls la critiquant pour la chanson O Sajna; voici ce qu’elle a dit

La chanteuse populaire Neha Kakkar a été sévèrement critiquée par les internautes pour son dernier morceau de musique, intitulé “O Sajna”. Le morceau est une version remixée de la chanson ” Maine Payal Hai Chhankai ” de Falguni Pathak, sortie en 1999. La chanteuse vétéran Falguni avait révélé qu’elle souhaitait intenter une action en justice contre la dernière chanson de Neha. Falguni a même déclaré qu’elle était heureuse de voir l’amour des fans pour la chanson originale. Elle avait même partagé une histoire de son fan qui lui demandait de poursuivre Neha en justice.

Samedi, Neha s’est rendue sur ses réseaux sociaux et a partagé son opinion sur la haine qu’elle a reçue de tout le monde. Dans sa story Instagram, Neha a écrit : “Et pour ceux qui sont tellement / Mécontents de me voir / HEUREUX et RÉUSSIS. / Je suis désolé pour eux. Bechaare.. / Continuez à commenter svp. / Je ne les supprimerai même pas. / Parce que je sais et tout le monde sait ce qu’est / NEHA KAKKAR est !!” Sur la deuxième diapositive, elle a dit que si le fait de la maltraiter et de lui dire de mauvaises choses les faisait se sentir bien et qu’ils sentaient qu’ils pouvaient gâcher sa journée, elle était désolée de les informer qu’elle avait la chance d’avoir de mauvais jours. Cet enfant de Dieu est toujours heureux.

Jetez un œil au message de Neha Kakkar –

Elle a même partagé une note sur son flux Instagram et s’est adressée à ses trolls. La version remixée de Neha de “O Sajna” est sortie le 23 septembre. La chanson mettait en vedette Dhanashree Verma et l’acteur Priyank Sharma.