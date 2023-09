La juge de Strictly Come Dancing partage une mise à jour sur sa santé après avoir craint qu’elle MANQUE le début de l’émission

La juge de STRICTLY Come Dancing, Shirley Ballas, a informé les fans de son état de santé après avoir craint qu’elle ne rate l’émission de samedi.

Shirley, 63 ans, s’était retrouvée alitée hier, quelques jours seulement avant de filmer la première émission en direct.

La juge stricte Shirley Ballas a informé les fans de sa santé

Elle s'était retrouvée alitée hier, quelques jours seulement avant le premier concert.

La personnalité de la télévision a déclaré à ses fans qu’elle pensait avoir attrapé quelque chose, mais qu’elle était déterminée à aller mieux samedi.

Aujourd’hui, elle s’est retournée vers elle-même en postant une vidéo après s’être remise au travail.

Shirley a dit : « Bonjour à tous. Je suis donc de retour au travail aujourd’hui et je voulais remercier tout le monde pour leurs merveilleux messages d’hier.

« Et tu as aussi dit d’essayer du miel de Manuka et de l’eau et cela a semblé faire l’affaire. J’ai donc mon miel de Manuka ici, mon eau et mon citron. Je vais avoir ça toute la journée aujourd’hui.

«Je me sens beaucoup plus radieuse ce matin. Encore une fois, merci pour vos messages.

L’émission Strictly de la semaine dernière a été préenregistrée alors que les célébrités rencontraient leurs partenaires professionnels pour la première fois.

Zara McDermott a mis en sac le favori Graziano Di Prima et Bobby Brazier s’est associé à Dianne Buswell.

En fait, certains fans de Strictly aux yeux d’aigle ont « déterminé » quel couple remporterait l’émission de cette année après avoir repéré un « indice » pendant les couples.

Écrivant sur Reddit, l’un d’eux a écrit : « Bobby a tout pour gagner cette année. C’est la célébrité dont on parle le plus et sa vidéo avec Dianne est celle qui a le plus de vues sur Instagram.

Tandis qu’un autre ajoutait : « Dianne a une grande base de fans sur les réseaux sociaux grâce à Joe Sugg. La plupart des commentaires YouTube dans les vidéos concernent toujours Dianne.

Cette semaine, les stars danseront pour la première fois devant un public en direct et les juges – Anton Du Beke, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Shirley.

Anton Du Beke, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Shirley jugent