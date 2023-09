La juge de l’AGT, Heidi Klum, partage si elle jouera le rôle d’entremetteuse pour Sofia Vergara, récemment célibataire

La juge de « America’s Got Talent » Heidi Klum profite de son « temps entre filles » avec Sofia Vergara.

Klum, 50 ans, a expliqué ce qu’ils aiment faire pendant leur temps libre et si elle organiserait un rendez-vous avec Vergara, 51 ans.

« J’ai passé la plupart de mon temps parmi les juges avec Sofia… nous sommes des filles girly », a partagé Klum avec Fox News Digital sur le tapis rouge de « America’s Got Talent ».

« On parle de vêtements, on va manger, on prend quelques verres, on parle d’hommes. Vous savez de quoi parlent les filles, vous savez, de tout », a ri Klum.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà organisé un rendez-vous avec Vergara, Klum a répondu : « S’il y a quelqu’un, alors peut-être, pourquoi pas ? »

Les commentaires de Klum interviennent après que l’ex-mari de Vergara, Joe Manganiello, a demandé le divorce en juillet.

Le mannequin a également partagé qu’elle entretenait un lien fort avec tous les juges de « America’s Got Talent ».

« ‘America’s Got Talent’ est une famille. Les juges sont ma famille… nous nous aimons, nous prenons soin les uns des autres… », a-t-elle ajouté.

« Nous nous voyons quand nous ne tournons pas… la plupart du temps, je vois Sofia, en fait. Mais, vous savez, hier, nous étions tous sur le bateau de Howie… et c’était assez incroyable. »

« America’s Got Talent » se prépare pour la finale de la saison 18 mercredi soir.

L’ancienne mannequin de Victoria’s Secret a dévoilé qui, selon elle, remporterait le grand prix d’un million de dollars.

« Qui sera le vainqueur ? Nous ne le savons pas. Nous devons attendre que vous, Amérique, votiez… », a noté Klum. « Mais j’aime l’équilibre, les deux frères. »

Klum a fait référence aux Ramadhani Brothers, qui ont été son groupe préféré ces dernières semaines.

Le duo d’acrobates comprend Fadhili Ramadhani et Ibrahim Jobu de Tanzanie.

Howie Mandel, un autre juge de « America’s Got Talent », a également partagé avec Fox News Digital que les frères équilibrants continuent également de l’impressionner chaque semaine.

Cette saison, Mandel a offert son très convoité « Golden Buzzer », qui envoie les candidats directement aux spectacles en direct du groupe de danse français Murmuration.

« Si je devais choisir… J’adore, et ce n’est pas parce que c’est mon Golden Buzzer, mais Murmuration m’a de loin époustouflé en termes d’acte, de message, d’originalité. Mais il y a eu tellement de grands moments », a partagé Mandel.

Mandel a également souligné qu’il était ravi que la grève des écrivains soit enfin terminée et a expliqué comment elle a profondément impacté l’industrie du divertissement.

« Je ne pourrais pas être plus heureux que, évidemment, si cela prend fin, alors… beaucoup de gens qui ont besoin de travailler vont être remis au travail parce qu’il ne s’agit pas seulement des écrivains, c’est que toute cette affaire affecte de nombreuses autres entreprises… Je pense que l’équité prévaut. »

« America’s Got Talent » diffusera la finale de la saison 18 mercredi sur NBC à 20 h HE.