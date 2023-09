Les lèvres d’Heidi Klum sont scellées à propos du costume d’Halloween de cette année.

La juge de « America’s Got Talent » a déclaré que sa tenue de vacances serait « difficile » cette année après la tenue controversée de l’année dernière.

« Mon costume d’Halloween est compliqué », a-t-elle révélé à Fox News Digital sur le tapis rouge de la série. « J’allais presque dire… Je ne pourrai peut-être pas venir, mais je pense que nous allons régler le problème maintenant. »

Klum, qui organise chaque année des fêtes d’Halloween extravagantes, est connue pour son amour des costumes épiques. Elle a expliqué pourquoi elle gardait sa tenue top secrète après s’être déguisée en ver gigantesque en 2022.

« Je pense que la meilleure chose est toujours de ne pas donner trop d’indices, car la surprise est alors plus grande », a noté Klum.

L’année dernière, le mannequin germano-américain a admis que son costume était « claustrophobe » et « beaucoup ».

Sa tenue effrayante faisait partie du costume d’un couple. Son mari, Tom Kaulitz, était habillé en pêcheur avec un œil ensanglanté.

Les costumes passés de Klum incluent la déesse hindoue Kali, Fiona de « Shrek » et le loup-garou du clip « Thriller » de Michael Jackson.

L’ancienne mannequin de Victoria’s Secret a également déclaré à Fox News Digital quels étaient ses moments préférés lors de « America’s Got Talent » cette semaine.

« Les deux plus marquants pour moi ce soir sont sans aucun doute Roland, le magnifique chanteur. Quand je ferme les yeux, j’entends Michael Bolton », a-t-elle déclaré.

Klum a noté à quel point elle admirait l’histoire sincère du chanteur Roland Abante après que le pêcheur philippin ait interprété une reprise de « I Will Always Love You » de Whitney Houston.

Elle a également jailli du chanteur D’Corey Johnson, 11 ans, qui a interprété « Wishing on a Star » de Rose Royce.

« Il a vraiment réussi », a déclaré Klum. « Je l’ai aimé la dernière fois, mais aujourd’hui je l’ai vraiment aimé. Il était vraiment spécial. »

« America’s Got Talent » est diffusé tous les mardis et mercredis sur NBC.