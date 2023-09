La juge de l’AGT, Heidi Klum, explique pourquoi elle ne donne jamais de conseils d’amour à ses enfants

Heidi Klum, juge de « America’s Got Talent », est la fière mère de ses quatre enfants.

Cependant, lorsqu’il s’agit de conseils amoureux, Heidi laisse ses enfants les découvrir par eux-mêmes.

« J’ai l’impression de ne pas leur avoir donné de conseils sur l’amour. Personne n’est vraiment venu vers moi pour me demander trop de conseils, pour être honnête avec vous », a déclaré en plaisantant Klum, 40 ans, à Fox News Digital sur « America’s Got Talent ». tapis rouge.

« Je veux dire… ma fille a… son petit ami, je veux dire déjà quatre ans… J’ai l’impression qu’elle va plutôt bien. Elle est heureuse et c’est la chose la plus importante. »

La fille aînée de Klum, Leni, 19 ans, sort avec Aris Rachevsky, qui est le fils de l’agent artistique de Los Angeles Rhea Rachevsky et qui serait inscrit à Harvard.

Les deux ont été aperçus faisant leurs débuts en couple lors de la Fashion Week de Milan en 2022.

Leni a également partagé des clichés francs des deux sur ses réseaux sociaux.

« Il n’y a rien de plus triste que de voir ses enfants tristes. J’espère donc que cela restera ainsi », a conclu Heidi.

Le mini-moi de Heidi, Leni, est née en 2004 de Klum et de son ex, l’homme d’affaires italien Flavio Briatore.

La relation entre Klum et Briatore a pris fin alors que Klum était encore enceinte et elle a commencé à sortir avec le chanteur Seal peu de temps après. La chanteuse et le mannequin se sont mariés un an après la naissance de Leni et Seal l’a légalement adoptée lorsqu’elle avait 5 ans, selon People.

Seal était présent à la naissance de Leni et Klum a déclaré à USA Today en 2007 : « Seal est le père de Leni ».

Le couple a eu trois autres enfants ensemble, les fils Henry, 18 ans, et Johan, 16 ans, et la plus jeune fille Lou, 13 ans, avant de divorcer en 2014.

Heidi est mariée au musicien Tom Kaulitz depuis 2019.

Pendant ce temps, la saison 18 de « America’s Got Talent » bat son plein avec de nombreux artistes talentueux montant sur scène pour concourir pour le grand prix d’un million de dollars.

Le mannequin allemand a continué de partager avec Fox News Digital ses performances préférées de la soirée.

« Les gars qui équilibrent », a fait référence Klum aux frères Ramadhani. « Voir un être humain en équilibre sur la tête de quelqu’un d’autre, monter et descendre les escaliers, pour moi, c’était une évidence. »

« Ils sont tout simplement incroyables et j’ai vu beaucoup de choses, mais rien de comparable à ces deux gars-là. »

Les frères Ramadhani ont réalisé un numéro à couper le souffle mardi soir alors qu’ils tentaient une routine d’équilibrage de la tête pour le public.

Le duo d’acrobates comprend Fadhili Ramadhani et Ibrahim Jobu de Tanzanie.

« America’s Got Talent » est diffusé tous les mardis et mercredis sur NBC à 20 h HE.