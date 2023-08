La juge de l’AGT, Heidi Klum, donne des conseils à sa fille modèle et révèle la seule chose qu’elle ne devrait jamais faire

La juge de « America’s Got Talent » Heidi Klum ouvre la voie à la prochaine génération de mannequins, dont sa propre fille, Leni.

Klum, 50 ans, a suggéré à sa fille sosie quelques mots de sagesse alors que la jeune femme de 19 ans se lance dans l’industrie du mannequin.

« Je pense que le meilleur conseil que j’ai donné à ma fille pour être mannequin est de toujours être heureuse avec soi-même quand on se regarde dans le miroir. Je pense que c’est le plus important », a déclaré Klum à Fox News Digital sur le rouge « America’s Got Talent ». tapis.

Tout en étant mannequin vétéran depuis des décennies, Klum a continué à donner des conseils sur la seule chose que Leni ne devrait jamais faire dans sa carrière.

« N’essayez jamais de plaire à qui que ce soit », a suggéré Klum. « Je pense qu’il est important de dire non… parce que j’ai l’impression… en général, nous voulons plaire et… dire « oui » plus que « non ». Mais je voulais qu’elle sache que s’il y a quelque chose que tu ne veux pas faire, tu dois simplement dire non. »

Leni est née en 2004 de Klum et de son ex, l’homme d’affaires italien Flavio Briatore.

Le dernier conseil de Klum à sa fille bien-aimée était « de s’amuser. Nous vivons une fois, alors profitons-en au maximum ».

« America’s Got Talent » a lancé la saison 18 le 23 août, avec de nombreux artistes talentueux prêts à monter sur scène pour concourir pour le grand prix d’un million de dollars.

Le mannequin allemand a continué de partager avec Fox News Digital les performances qui, selon elle, lui permettront de passer au tour suivant.

« Je pense vraiment que le Golden Buzzer Act de Howie Mandel sera couronné de succès parce qu’il a été incroyable », a partagé Klum.

« Il a vu quelque chose en eux que je n’avais pas vu la dernière fois… Aujourd’hui, ils ont apporté leur A-game. C’était spécial. »

Klum a fait référence au groupe de danse de 64 membres nommé Murmuration. La troupe de danse française est connue pour interpréter sa chorégraphie complexe et manuelle les yeux bandés.

L’ancien mannequin de Victoria’s Secret a également été impressionné par le casse-cou Andrew Stanton qui a choqué les juges avec son acte horrible.

Stanton, 42 ans, a avalé des épées sur scène et réalisé des cascades dangereuses avec des crochets en caoutchouc dans les orbites.

« J’ai l’impression que c’est mémorable », a souligné Klum. « C’est une émission de variétés, et j’ai l’impression qu’ils ont montré une certaine variété, ces… deux actes. J’espère que ceux-là passeront. »

« America’s Got Talent » est diffusé tous les mardis et mercredis sur NBC à 20 h HE.