WASHINGTON – La première vice-présidente du pays sera assermentée par le premier juge de la Cour suprême latina.

La juge Sonia Sotomayor administrera le serment d’office à la vice-présidente élue Kamala Harris lors de son assermentation au Capitole américain mercredi, selon une source au courant de la cérémonie.

Harris a choisi Sotomayor pour faire prêter serment parce que les deux représentent des « premiers », a déclaré la source.

Harris sera non seulement la première femme vice-présidente, mais également la première femme noire et sud-asiatique à occuper ce poste. Harris et Sotomayor suivent la valeur que la mère de Harris lui a inculquée, à savoir que « vous pouvez être le premier à faire beaucoup de choses – assurez-vous que vous n’êtes pas le dernier », a déclaré la source.

Harris prêtera serment sur deux Bibles.

L’un appartient à Thurgood Marshall, qui fut le premier juge noir de la Cour suprême et une icône des droits civiques. Harris a décrit Marshall comme l’un de ses héros et lui a attribué l’inspiration de sa carrière.

L’autre Bible appartient à Regina Shelton, une voisine et directrice d’école maternelle qui était comme une deuxième mère pour Harris et sa sœur Maya en grandissant. Harris a utilisé la Bible de Shelton lorsqu’elle a été assermentée en tant que procureure générale de Californie et en tant que sénateur américaine.

Ce n’est pas la première fois que Sotomayor prête serment à un nouveau vice-président. Elle a prêté serment à Joe Biden lorsqu’il a prêté serment pour un deuxième mandat de vice-président en 2013.

