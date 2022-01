La juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg rapporte 100 000 $ aux enchères

Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Le livre le plus vendu : Ginsburg’s copie de la Harvard Law Review 1957-58 qui a rapporté la modique somme de 100 312,50 $.

Les enchères sur la quasi-totalité des 166 lots de la vente aux enchères ont largement dépassé les estimations de Bonhams, qui étaient délibérément conservatrices car peu d’articles de Ginsburg avaient déjà été mis aux enchères. Mais la célébrité improbable de la défunte juge dans ses dernières années a suscité un flot d’attention et d’intérêt de la part d’acheteurs potentiels beaucoup plus jeunes que la foule habituelle de collectionneurs de livres de Bonhams, a déclaré Williamson.

La vente aux enchères en ligne a débuté la semaine dernière et s’est terminée jeudi après-midi, le jour même où le juge en exercice Stephen Breyer a annoncé qu’il quitterait le banc.

Williamson a déclaré lors d’un entretien téléphonique qu’elle avait pensé que l’ensemble de la vente aux enchères totaliserait entre 300 000 et 500 000 dollars. « Mais cela va probablement être plusieurs fois ce montant », a-t-elle déclaré.

La vente aux enchères de plus de 1 000 livres et autres souvenirs de Ginsburg a généré des offres « au-delà de nos rêves les plus fous », a déclaré Catherine Williamson, spécialiste des beaux livres et manuscrits à la maison de vente aux enchères Bonhams, qui a vendu la collection.

Un livre appartenant à Ruth Bader Ginsburg s’est vendu pour plus de 100 000 dollars jeudi lors d’une vente aux enchères à succès de la bibliothèque personnelle du défunt juge de la Cour suprême.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

Le tome juridique du temps de Ginsburg à Harvard est gribouillé avec ses annotations manuscrites dans les marges. Le dos du livre comporte « Ruth B. Ginsburg » en lettres dorées.

D’autres lots à fort prix comprenaient Ginsburg’s copie personnelle de ses propres écrits et discours recueillis – un livre relié spécialement pour elle par Simon et Schuster, selon Bonhams – qui s’est vendu pour plus de 81 000 $.

Un exemplaire signé de « Ma vie sur la route », les mémoires de la militante féministe Gloria Steinem, vendu pour près de 53 000 $. « À la très chère Ruth – qui a ouvert la route pour nous tous – avec toute une vie de gratitude – Gloria », a écrit Steinem dans la copie de Ginsburg.

Le statut de Ginsburg en tant que pionnière pour les femmes et libérale fidèle lui a valu une suite progressiste qui a transcendé la sphère judiciaire. Au moment de sa mort fin 2020 à 87 ans, Ginsburg était devenue une icône de la culture pop.

Sa bibliothèque en est le reflet. Au-delà des manuels de droit denses, des classiques littéraires et des mémoires chaleureusement inscrits par ses collègues juges de la Haute Cour, la collection comprend des éléments tels que des partitions pour « I’ll Fight », la chanson thème d’un documentaire de 2018 sur Ginsburg. Il s’est vendu pour plus de 35 000 $. La chanson et le film ont tous deux été nominés aux Oscars en 2019.

Aussi dans la collection était une copie de « The RBG Workout, » avec une inscription flatteuse de l’auteur Bryant Johnson, l’entraîneur personnel de longue date de Ginsburg.

« Vous avez fait une différence avec moi, et j’espère transmettre cela à tous ceux que je peux. Vous serez toujours une » Super Diva « », a écrit Johnson dans le livre, qui a été retiré de la vente aux enchères.

La bibliothèque comprenait également plusieurs livres signés par le juge Breyer, un collègue de longue date de Ginsburg qui a déclaré qu’il avait l’intention de prendre sa retraite d’ici la fin du mandat actuel du tribunal vers la fin juin.

« À Ruth, mon amie et collègue, avec admiration et affection, Stephen », a lu l’inscription de Breyer à Ginsburg dans un exemplaire de son livre de 2005 « Active Liberty », qui s’est vendu pour près de 18 000 dollars.