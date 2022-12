La juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett est susceptible de bloquer une attaque du GOP contre la démocratie, dans Moore c. Harper

À la veille de la plaidoirie de la Cour suprême mercredi à Moore c.Harperla démocratie aux États-Unis semblait en danger.

Un groupe de législateurs républicains de Caroline du Nord a demandé à la Cour d’adopter une lecture dérangée de la Constitution fédérale afin de forcer l’État à adopter des cartes du Congrès gerrymandered. Mais cette lecture obligerait, comme l’ancien solliciteur général par intérim Neal Katyal l’a dit aux juges mercredi, à annuler des centaines de dispositions constitutionnelles de l’État protégeant le droit de vote, limitant le gerrymandering et régissant autrement le déroulement des élections.

Pire encore, avant mercredi, quatre des représentants républicains nommés par la Cour avaient déjà approuvé des versions de cette lecture erronée de la Constitution, connue sous le nom de «doctrine de la législature de l’État indépendant» (ISLD).

Mercredi, cependant, la juge Amy Coney Barrett, nommée par Trump, a jeté de l’eau froide sur les espoirs du GOP de Caroline du Nord qu’une majorité des juges adopteraient en gros cette théorie longtemps discréditée. Il existe toujours un risque que la Cour adopte une version plus douce de l’ISLD, se faisant ainsi l’arbitre final de certaines affaires électorales sur lesquelles elle n’est pas actuellement compétente. Mais si vous étiez alarmé par Moorepotentiel d’éviscérer des élections équitables aux États-Unis, après aujourd’hui, vous pourrez probablement ramener cette alarme à une simple inquiétude.

L’ISLD découle de deux dispositions de la Constitution qui stipulent que les règles régissant les élections législatives et présidentielles doivent être déterminées par la «législature» de chaque État. Plus d’un siècle de décisions de la Cour suprême soutiennent que le mot «législature», lorsqu’il est utilisé dans ce contexte, fait référence à toutes les institutions d’un État qui ont le pouvoir de faire des lois – c’est-à-dire non seulement la chambre et le sénat de l’État, mais aussi, par exemple, un gouverneur avec un droit de veto – et une multitude de dictionnaires publiés à l’époque où la Constitution a été rédigée définissent également le mot «législature» tel que la Cour suprême l’a historiquement défini.

La forme la plus forte de la théorie de la législature indépendante des États prétend que tous ces précédents sont faux et que les gouverneurs des États, les tribunaux des États et les constitutions des États doivent être exclus du processus de détermination de la conduite des élections fédérales. Comme l’a écrit le juge Neil Gorsuch dans une opinion concordante de 2020 approuvant l’ISLD, “la Constitution prévoit que les législatures des États – pas les juges fédéraux, pas les juges des États, pas les gouverneurs des États, pas les autres fonctionnaires de l’État – sont principalement responsables de l’établissement des règles électorales”.

Lors de la plaidoirie de mercredi, cependant, seul Gorsuch – qui a passé un temps incroyable à élaborer une théorie bizarre et souvent incompréhensible selon laquelle l’ISLD est une doctrine antiraciste qui empêche les législateurs des États de compter les Noirs comme les trois cinquièmes d’une personne, comme la Constitution américaine comptait à l’origine les esclaves – était ouvertement favorable aux versions très fortes de l’ISLD. Même le juge Samuel Alito, le partisan républicain le plus fiable de la Cour, a admis que les tribunaux des États doivent jouer un rôle dans la détermination du déroulement des élections, car il leur incombe de résoudre les différends sur la manière d’interpréter la loi électorale des États.

Cela dit, il y avait de larges désaccords entre les juges sur la question de savoir si la Cour suprême devait intervenir dans ce que le juge en chef John Roberts a décrit à un moment donné comme des affaires «scandaleuses» – c’est-à-dire des affaires où une cour suprême d’État interprète de manière flagrante sa propre loi.

Bien que la Cour suprême ait longtemps soutenu qu’elle est « tenue d’accepter l’interprétation de [state] loi par la plus haute cour de l’État », les questions d’Alito semblaient impliquer qu’il devrait être en mesure de rejeter l’interprétation d’un tribunal d’État d’une loi électorale d’État simplement parce qu’il pense que cette interprétation est mauvaise.

D’autres juges, cependant, y compris certains des représentants républicains nommés par la Cour, ont exprimé leur ouverture à des règles plus respectueuses qui ne leur permettraient d’imposer leur volonté aux États que dans des cas extraordinaires. Autrement dit, alors qu’Alito semblait vouloir une large autorité pour intervenir chaque fois qu’il n’aimait pas la décision d’un tribunal d’État, Roberts et d’autres semblaient suggérer que la Cour suprême ne devrait intervenir que dans les cas les plus extrêmes.

L’essentiel est qu’il est peu probable que la Cour allume des centaines de droits de vote et de protections anti-gerrymandering. Cela dit, il existe un risque réel que la Cour se donne un nouveau pouvoir d’intervention dans les affaires électorales.

Il y a probablement au moins cinq voix pour rejeter les versions les plus extrêmes de l’ISLD

David Thompson, l’avocat représentant les républicains de Caroline du Nord, avait une route difficile devant lui – du moins si vous supposez que les juges de la Cour suprême se soucient de la loi existante – parce que la Cour suprême a rejeté à plusieurs reprises la théorie de la législature indépendante de l’État sur le cours de plus d’un siècle.

Dans Davis c.Hildebrant (1916), par exemple, la Cour a confirmé une disposition de la constitution de l’Ohio permettant au peuple de l’État d’opposer son veto aux lois électorales de l’État via un référendum populaire, même si cela impliquait de bloquer une loi promulguée par le pouvoir législatif de l’État. Les juges ont de nouveau rejeté l’ISLD en Smiley contre Holm (1932), qui soutenait que les gouverneurs pouvaient opposer leur veto aux lois électorales. Et la Cour l’a tout récemment rejetée dans Assemblée législative de l’État de l’Arizona contre Commission indépendante de redécoupage de l’Arizona (2015), qui a estimé que les États peuvent utiliser une commission bipartite pour dessiner des cartes du Congrès – en contournant la branche législative de l’État dans le processus.

Les républicains de Caroline du Nord, cependant, voulaient que la Cour démêle le pouvoir des États de protéger le droit de vote en inscrivant de telles protections dans leur constitution.

Thompson a affirmé qu’il ne voulait pas que la Cour annule l’un de ses précédents pour parvenir à ce résultat. Il a plutôt proposé plusieurs nouvelles règles catégoriques. La première est que les constitutions des États peuvent imposer des limites “procédurales” à la manière dont les lois électorales des États sont promulguées (comme exiger que la loi soit signée par le gouverneur de l’État), mais qu’elles ne peuvent pas imposer de limites “substantielles” à ce que ces lois disent réellement. . Une autre est que de vagues dispositions constitutionnelles — en Moorela Cour suprême de l’État a invalidé une carte du Congrès gerrymander parce qu’elle violait une disposition de la constitution de l’État stipulant que “toutes les élections doivent être libres” – ne peut être appliquée car il n’y a pas de “norme gérable par la justice” pour déterminer le sens précis de ces dispositions .

Mais Barrett semblait n’avoir aucune sympathie pour ces arguments. Entre autres choses, elle a noté que cette distinction entre le fond et la procédure n’est « pas tellement ancrée dans le texte » de la Constitution. Elle a également souligné que les tribunaux auront du mal à déterminer la différence entre une disposition «substantive» et «procédurale» dans une constitution d’État – et il est donc difficile de trouver une «norme judiciairement gérable» pour contrôler cette ligne.

Si Barrett rejette les arguments de Thompson, c’est probablement le jeu de balle, du moins en ce qui concerne ses tentatives d’invalider des pans entiers du droit constitutionnel de l’État. Les trois libéraux de la Cour n’ont laissé aucun doute sur le fait qu’ils n’achetaient pas ce que vendait Thompson. Et, alors que Roberts a approuvé une version de l’ISLD dans son Assemblée législative de l’État de l’Arizona dissidence, ses opinions les plus récentes suggèrent qu’il accepte sa perte dans cette affaire et ne tentera pas de la remettre en cause.

Cela dit, il est toujours possible que la Cour adopte une version faible de l’ISLD qui lui permette d’intervenir lorsque les cours suprêmes des États modifient complètement la loi électorale de l’État. La question est de savoir s’ils iront plus loin que cela.

La Cour pourrait encore se donner le pouvoir de réécrire au moins une partie de la loi électorale des États

Plusieurs juges, dont Roberts et le juge Brett Kavanaugh, qui sont relativement modérés au sein de cette Cour extrêmement conservatrice, ont évoqué l’opinion concordante du juge en chef William Rehnquist dans Bush contre Gore (2000). Là, Rehnquist a affirmé que l’interprétation par la Cour suprême de Floride des lois électorales de son propre État “les déformait de manière inadmissible au-delà de ce qu’une lecture équitable exigeait”.

Alors que Roberts, Barrett et potentiellement même Kavanaugh semblaient susceptibles de rejeter les arguments extrêmes proposés par Thompson, ils semblaient également disposés à se joindre au flanc droit de la Cour en écrivant la position de Rehnquist dans Buisson dans une opinion majoritaire. Si cela se produit, il est très important de savoir comment la Cour suprême déterminera ce qui constitue une «déformation inadmissible» de la loi électorale de l’État.

Alito, affichant son esprit partisan caractéristique, a fait valoir que la Cour suprême de Caroline du Nord l’avait fait lorsqu’elle avait interprété les garanties anti-gerrymandering dans une vague disposition de la constitution de l’État. La « pire chose que nous puissions faire », a-t-il affirmé, « est de dire qu’il y a une limite [on state supreme courts], mais c’est un objectif qui, dans la pratique, ne peut jamais être dépassé. Il a également semblé accepter l’argument de Thompson selon lequel de vagues dispositions constitutionnelles d’État ne peuvent jamais constituer une source de droits de vote.

Le problème avec cet argument, comme l’a souligné la juge Sonia Sotomayor, est que la Constitution fédérale est également truffée de dispositions vagues, y compris le bouclier du premier amendement sur “la liberté d’expression”, et la garantie du quatorzième amendement qu’aucun État ne refusera à quiconque ” l’égale protection des lois. Si les tribunaux ne peuvent pas lire des droits généraux dans un langage constitutionnel vague, alors des centaines de décisions de la Cour suprême des États-Unis interprétant la Constitution sont invalides.

Il est également apparu qu’au moins certains des collègues républicains nommés par Alito ont rejeté son approche. Roberts, à un moment donné, a semblé établir une distinction entre les décisions « ordinaires » de la Cour suprême de l’État (que sa Cour ne remettrait pas en question) et celles « scandaleuses » (où elle pourrait intervenir). Kavanaugh a suggéré que l’examen fédéral des cours suprêmes des États devrait être « déférent ». Barrett a utilisé des termes tels que « flagrant », « exorbitant » et « n’agissant plus comme un tribunal » pour décrire le type d’affaires devant la Cour suprême des États qui justifieraient un examen fédéral.

Cette Cour a l’habitude d’annoncer qu’elle se donne un nouveau pouvoir vaguement défini d’intervenir lorsqu’elle n’aime pas quelque chose qu’un autre bras du gouvernement a fait, puis d’utiliser ce pouvoir d’une manière qui semble partisane ou idéologique. Il est donc préoccupant que les juges semblent disposés à se donner un nouveau pouvoir pour trancher au moins certains différends concernant la loi électorale des États.

Mais une décision en Moore annoncer que la Cour suprême peut intervenir lorsque des cas « flagrants » ou « scandaleux » se présentent est loin de l’attaque massive contre des élections libres et équitables proposée par Thompson et adoptée par Gorsuch.

Il est probable, en d’autres termes, que la décision de la Cour dans Moore ne sera une victoire ni pour les démocrates ni pour les partisans du droit de vote. Mais il est également probable qu’ils subiront le type de défaite qui est désormais courant dans une Cour suprême très conservatrice – et non le type de perte cataclysmique que Gorsuch et Thompson préféreraient.