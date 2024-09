La juge de « DWTS » Carrie Ann Inaba réagit à la controverse autour d’Anna Delvey

Chaque semaine pendant Danse avec les starsla juge Carrie Ann Inaba répondra à nos questions brûlantes sur les candidats de la saison 33 et leur course pour remporter le trophée Len Goodman Mirrorball. Ici, Carrie Ann partage ses réflexions par e-mail sur la première de la saison qui a vu l’ex-détenue controversée Anna Delvey se lancer sur la piste de danse et Pretty Little Liars : Le péché originel la star Chandler Kinney s’impose comme le favori.

ENTERTAINMENT WEEKLY : Qui vous a le plus surpris le premier soir ?

CARRIE ANN INABA : Joey et Jenna ont fait de leur mieux. Stephen et Riley ont eu tellement de plaisir ! Dwight et Dani ont rendu l’impossible possible (en termes de différence de taille). Chandler et Brandon ont époustouflé les trois juges avec leur tango raffiné.

Carrie Ann Inaba, juge de « Dancing With the Stars », s’entretient avec EW.

Disney/Eric McCandless



Reginald VelJohnson n’avait pas beaucoup de pas dans sa danse, mais vous lui avez attribué un 6, ce qui a semblé surprendre sa partenaire, Emma. Qu’avez-vous vu dans sa performance pour lui attribuer cette note ?



Franchement, j’ai été surprise par la réaction d’Emma. Pourquoi devrait-elle être si surprise que son partenaire ait obtenu une bonne note ? Reginald nous a offert une prestation très divertissante. Le public a réagi et s’est connecté à lui. Mais plus important encore, j’ai pu voir qu’il dirigeait Emma dans sa salsa et qu’il savait réellement danser. Sa musicalité et son rythme étaient parfaits, ce qui est un facteur important en danse. Quelqu’un peut exceller dans les mouvements et la chorégraphie, mais si vous ne bougez pas avec la musique et que vous ne vous présentez pas au public d’une manière captivante ou divertissante, cela peut être inconfortable à regarder. Cette prestation était amusante, confortable et il était dans la poche de la musique, ce qui est le « point idéal ». C’était une prestation divertissante à tous points de vue. Les gens ont tendance à négliger les personnes âgées dans notre société. Mais je crois que chaque personne qui entre dans une salle de bal est capable d’une prestation digne d’une note parfaite. Et comme chacun arrive avec ses propres capacités uniques, j’en tiens compte. Au fur et à mesure que la saison avance, je partagerai de plus en plus d’informations sur mon processus de notation.

Il n’y a pas eu d’éliminations lors de la première. Alors que les éliminatoires auront lieu la semaine prochaine, quels conseils donneriez-vous aux candidats ?



J’adore les candidats de cette saison. Chacun d’entre eux semble avoir une raison claire de vouloir participer à l’émission et de se lancer dans ce voyage passionnant et inspirant, mais souvent épuisant. Danse avec les stars. Dans la salle de bal comme à la maison, on pouvait sentir la passion et l’engagement que nos stars de la saison 33 ont apporté au terrain. Je tiens à les remercier tous d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes lors de leurs premières performances. Mon conseil serait de continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes, de continuer à expérimenter lors des répétitions et de repousser leurs limites, car c’est une occasion unique de sortir de sa zone de confort. S’ils écoutent nos commentaires et nos retours, cela les aidera dans la compétition. Ceux qui écoutent et appliquent ce que nous disons vont généralement loin. Peut-être que la semaine prochaine je pourrai lister chaque candidat et donner un point spécifique sur lequel ils peuvent travailler pour s’améliorer. Parce que dans l’émission, nous n’avons que 20 secondes environ pour parler et parfois nous ne pouvons pas donner tous nos commentaires.

Vous avez dit que Chandler Kinney avait établi la norme pour la saison. Qu’est-ce qui, exactement, dans sa performance, l’a fait se démarquer et que devraient en apprendre les autres danseurs ?



Chandler est une danseuse fabuleuse et cette performance a été une telle joie à regarder pour nous tous. Les lignes, l’exécution, le charisme… et la combinaison de sa force, de sa souplesse et de sa performance m’ont vraiment rappelé l’époque où nous avions l’habitude de demander à des pros de faire une danse pour nous montrer comment faire. Bien sûr, elle n’est pas une professionnelle et a encore beaucoup à apprendre, mais j’ai pensé que c’était un bon exemple de ce à quoi ressemble une performance soignée. Je ne m’attendais pas à cela la première semaine. Mais ce fut une merveilleuse surprise !

Les juges de « DWTS » Carrie Ann Inaba, Derek Hough et Bruno Tonioli.

Disney/Eric McCandless



Beaucoup de 7 et de 8 ont été attribués ce soir ! Qu’est-ce qui, chez ce groupe, inspire des scores élevés dès le départ ? Ont-ils placé la barre très haut pour eux-mêmes ?



L’énergie qui régnait dans la salle de bal hier soir était vraiment excitante. Et chacune de ces performances était exceptionnelle, chacune à sa manière. Je suis vraiment fascinée par tous nos concurrents de cette saison. Chacun d’entre eux a une raison claire de vouloir participer à l’émission et de se lancer dans ce voyage passionnant et inspirant… mais souvent épuisant qu’est la course à la victoire. Danse avec les starsJe pense que dans la salle de bal comme à la maison, on ressentait la passion et l’engagement. Et c’était passionnant !

Les scores ont été plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été lors d’une première dans l’histoire de DWTS Pour des raisons qui me semblent évidentes… Ils ont été formidables. Rendons à César ce qui appartient à César. Ce casting est quelque chose de spécial. Ils ont apporté tellement de positivité et de joie. Et le monde en a besoin en ce moment. De plus, les professionnels ont chorégraphié et créé des numéros de premier ordre et toutes les stars ont apporté leur jeu de premier ordre.

Je tiens également à souligner que nos équipes de production se sont vraiment surpassées. J’aimerais que les Emmy Awards prennent note du fait que notre émission est en direct-en direct (et non enregistré « en direct ») et que notre talentueuse équipe de production et notre équipe technique ont mis en place ces décors époustouflants et incroyables pendant les discussions avec les hôtes et entre les pauses publicitaires. Tout cela contribue à ce qui fait DWTS Tellement magique. C’était mon premier épisode préféré à ce jour. J’ai été impressionné, inspiré et intéressé de voir ce qu’ils allaient faire ensuite.

Le casting d’Anna Delvey a été controversé et vous avez encouragé les téléspectateurs à lui donner une chance et à se concentrer sur la danse. Que diriez-vous aux personnes qui ont du mal à le faire ?



Soyons clairs, je n’ai rien à voir avec le casting. Et oui, son casting est controversé, peut-être même dérangeant pour les gens. Je peux comprendre cela. Mais mon travail consiste à noter ses performances, pas son passé criminel. Je regarde ce qu’elle fait pendant ces 90 secondes, du début de la musique à la pose finale. Et en faisant cela, je ne commente pas ce qu’elle a fait qui lui a valu ce bracelet électronique. Je ne minimise pas non plus le fait qu’elle soit une criminelle condamnée. Mais dans le contexte de mon interaction avec elle, il s’agit de ce qu’elle fait dans la salle de bal. Et mes commentaires sur le fait de lui donner une chance étaient davantage destinés au public du studio qui fait partie du spectacle. L’énergie dans la salle était vraiment faible lorsqu’elle dansait. Et je pense que lorsque quelqu’un entre dans votre maison en tant qu’invité, nous devrions le traiter comme tel. Je pense que c’est juste être un bon être humain. La beauté est que, comme toujours, les fans peuvent voter ou non pour qui ils veulent, et ils ont le pouvoir de faire leur déclaration à ce sujet par la façon dont ils votent. C’est aussi la première saison d’Ezra et je suis comme le DWTS Maman. Je veux créer un espace sûr et accueillant pour qu’Ezra puisse également se produire avec son partenaire.

Les fans ont été un peu déconcertés par le score de Tori Spelling qui n’était que d’un point au-dessus de celui de Reginald alors qu’il semblait qu’elle avait beaucoup plus de mouvement. Selon vous, qu’est-ce qui explique le décalage entre les juges et le public local ?

J’adore la passion de nos fans ! Et c’est leur passion qui nous maintient DWTS Je suis en vie. Je suis donc reconnaissante pour cela. Je note en fonction de ce que je sais en travaillant dans le monde de la danse et du divertissement depuis près de 40 ans, en tant que danseuse, chorégraphe, artiste, productrice et étudiante en études ethnographiques, ainsi que grâce à mon expérience dans les coulisses et devant la caméra pendant la majeure partie de ma vie, et surtout grâce à mon expérience en tant que l’une des juges originales de cette émission.

En général, « beaucoup bouger » et faire beaucoup de « pas » n’est pas de la danse. La danse est une forme d’expression de soi, d’athlétisme, d’art, de techniques spécifiques, de musicalité, de grâce, de mise en scène et de bien d’autres éléments. Je ne compte pas le nombre de pas qu’une concurrente fait dans sa routine, mais je la considère plutôt dans son ensemble. Ce que j’ai aimé chez Tori, c’est qu’on pouvait voir à quel point elle était nerveuse, mais elle a réussi à vaincre ses peurs et à terminer la routine avec grâce et un véritable sentiment d’accomplissement. N’oubliez pas qu’il n’y a qu’un nombre limité de notes à attribuer. Je ne pense pas avoir jamais donné à quelqu’un une note inférieure à 4… il ne reste donc que six chiffres avec lesquels travailler. Ce serait bien si nous pouvions ajouter une décimale et donner 7,3 ou 6,5 comme ils le font en gymnastique, mais ce n’est pas comme ça que nous procédons. Je pensais que Tori devait être très fière de sa performance. J’étais fière d’elle.

Quant à la « déconnexion » entre les juges et le public, je ne pense pas que je l’appellerais ainsi. Le public participe activement à notre spectacle. Parfois, les trois ou quatre juges ne sont pas d’accord, nous n’avons pas à le faire. Nous n’avons pas à être d’accord. Nous pouvons avoir des opinions différentes et être d’accord tout en étant en désaccord. C’est ce qui rend notre spectacle si spécial. Notre public participe activement, il l’a toujours été. Et nous (les juges de DWTS) donnent en fait des notes. Nous ne nous contentons pas de dire quelque chose sans en assumer la responsabilité. Nous affichons un chiffre avec nos commentaires. Parfois, les gens sont d’accord, parfois non, et c’est exactement comme cela que cela devrait se passer. Nous avons tous une voix qui compte à DWTSet j’encourage tout le monde à utiliser son pouvoir de voter pour ce en quoi il croit.

Comme on l’a vu dans l’émission, il y a une différence de taille incroyable entre Dwight Howard et sa partenaire, Daniella. Comment cela fonctionne-t-il lors de la chorégraphie ? Est-ce que cela les désavantage ?



Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque candidat qui participe à notre émission.

L’olympien Stephen Nedoroscik s’adresse aux juges du « DWTS ».

Disney/Eric McCandless



Stephen Nedoroscik a déclaré pendant les Jeux olympiques qu’il ne pouvait pas voir sans ses lunettes, mais qu’il était tellement habitué au cheval d’arçons qu’il pouvait le faire sans elles. Comment fait-il pour danser sans elles ?



Je porte aussi des lunettes à la maison, mais je porte des lentilles de contact quand je travaille et je vois parfaitement avec elles, mais sans elles, le monde est un beau flou. Je suppose qu’il peut voir les formes et les contours, et comme ces danses sont des danses de couple, il a Riley pour le guider. Mais penser à cette question me fait penser… Je suppose que parce que sa vision est un peu floue, il active ses autres sens lorsqu’il se produit et se connecte à son partenaire, à la musique et au moment présent avec d’autres sens. Cela pourrait en fait être une arme secrète dans cette compétition. La danse est une expression pleine d’âme du présent, où vous vous connectez à l’instant avec tous les aspects de vous-même.

Si vous deviez prédire un gagnant maintenant, qui serait-ce ?



Hmmm… On se reparle la semaine prochaine.

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadaireNewsletter quotidienne gratuite de pour obtenir des informations télévisées de dernière minute, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Danse avec les stars Diffusé le mardi à 20 h HE/HP sur ABC et Disney+. Lisez le récapitulatif complet de la première de la saison 33 par EW.