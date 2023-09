La juge Chutkan rejette la demande de Trump de se récuser dans une affaire de subversion des élections fédérales

WASHINGTON (AP) — La juge de district américaine Tanya Chutkan a déclaré mercredi qu’elle ne se récuserait pas de l’affaire d’ingérence électorale de Donald Trump en 2020 à Washington, rejetant les affirmations de l’ancien président selon lesquelles ses commentaires passés soulevaient des doutes quant à sa capacité à être juste.

Chutkan, qui a été nommée à la magistrature par le président Barack Obama et assignée au hasard au cas de Trump, a déclaré dans sa décision écrite qu’elle ne voyait aucune raison de se retirer. L’affaire, dont le procès est prévu en mars, accuse le républicain d’avoir comploté illégalement pour annuler sa défaite électorale face au démocrate Joe Biden.

La barre est haute en matière de récusation, et les experts juridiques ont largement considéré la demande de Trump comme une tentative de longue haleine visant à saper publiquement la légitimité de l’affaire, ce qui ne pourrait que détériorer la relation entre le juge et la défense devant le tribunal.

En demandant la récusation de Chutkan, les avocats de la défense ont cité les déclarations qu’elle avait faites lors de deux audiences de détermination de la peine des participants à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain, dans lesquelles ils ont déclaré qu’elle avait semblé suggérer que Trump méritait d’être poursuivi et tenu pour responsable. Ils ont déclaré que les commentaires suggéraient un parti pris à son encontre qui pourrait entacher la procédure.

Mais Chutkan s’est vigoureusement opposée à ces caractérisations de ses commentaires.

« Il convient de noter que le tribunal n’a jamais adopté la position que lui attribue la défense : que l’ancien président Trump devrait être poursuivi et emprisonné », a écrit Chutkan. « Et la défense ne cite aucun cas où le tribunal aurait prononcé ces mots ou quelque chose de similaire. »

C’est la deuxième fois que Trump tente sans succès de faire retirer un juge de l’une des affaires pénales portées contre lui. Le juge Juan Manuel Merchan, qui supervise l’affaire pénale de Trump à New York, a rejeté des demandes similaires visant à ce qu’il se retire, se disant certain de sa « capacité à être juste et impartial ».

Chutkan s’est imposé comme l’un des punisseurs les plus sévères des accusés inculpés lors de l’insurrection du 6 janvier, au cours de laquelle une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain. Trump, l’un des premiers favoris pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024, l’a personnellement agressée sur les réseaux sociaux alors qu’il tente de faire valoir que les poursuites sont politiquement motivées.

L’équipe du conseiller spécial fédéral Jack Smith a déclaré qu’il n’y avait aucune base valable pour retirer Chutkan de l’affaire. Comme Chutkan, ils ont déclaré qu’elle n’avait jamais dit que Trump était légalement ou moralement responsable des événements du 6 janvier ou qu’il méritait d’être puni.

Chutkan envisage également une demande de l’équipe de Smith visant à imposer un silence restreint qui empêcherait Trump de faire des commentaires « incendiaires » et « intimidants » sur les témoins, les avocats et les autres personnes impliquées dans l’affaire. Les avocats de Trump se sont opposés cette semaine à cette demande.

Chutkan a prévu que le procès commence le 4 mars 2024, malgré les vigoureuses objections des avocats de la défense qui ont déclaré que cela ne leur laisserait pas suffisamment de temps pour se préparer. L’affaire portée devant la Cour fédérale de Washington est l’une des quatre affaires pénales auxquelles est confronté l’ancien président alors qu’il cherche à regagner la Maison Blanche.

Richer a rapporté de Boston.

Alanna Durkin Richer et Eric Tucker, Associated Press