La juge BGT Amanda Holden cuisine nue en disant “Je passe beaucoup de temps nue dans ma maison”

Amanda Holden, juge de BRITAIN’S GOT TALENT, a révélé qu’elle aimait cuisiner nue car elle passait beaucoup de temps nue à la maison.

La présentatrice de 51 ans, qui possède une silhouette enviable, a admis dans une récente interview qu’elle avait même fait un barbecue nue.

Lors d’une interview franche avec OK! magazine, Amanda, qui a par le passé attiré l’attention pour ses tenues controversées lors de Britain’s Got Talent, a déclaré: “Je passe beaucoup de temps nue dans ma maison.”

Elle a ajouté: “J’aime cuisiner nue, mais c’est normalement pendant la saison des barbecues parce que je suis en train de prendre un bain de soleil, puis je viens faire le thé.”

Mais ce n’est pas la première fois qu’Amanda laisse les fans entrevoir sa vie privée.

La présentatrice de télévision et de radio, qui est maman de Lexi, 16 ans, et de Hollie, 10 ans, est une chef aguerrie en herbe. Dans une autre interview l’année dernière, elle a affirmé qu’elle avait préparé un dîner rôti nue alors qu’elle était en retard.

Elle a déclaré: «J’étais littéralement le chef nu. Je suis sorti de la douche, j’ai réalisé que j’étais en retard pour tout mettre sur la table donc je n’ai pas pris la peine de m’habiller.

Amanda, qui est mariée au producteur de disques Chris Hughes, a ajouté: «Je viens de courir en bas, j’ai mis les pommes de terre, la viande au four et mon option végétarienne. Cela l’a certainement rendu plus intéressant.

À l’approche de la saison des fêtes, Amanda a également révélé que Noël n’a pas toujours été plein de plaisir et de rires.

Elle se souvient : « Quand j’ai divorcé de mon premier mari [Les Dennis] c’était juste avant Noël et il faisait juste froid.

Elle a ajouté: “J’ai fait venir ma famille pour rester mais c’était juste bizarre. Ma sœur n’était pas là et j’avais juste des parents plus âgés.

Elle a ajouté: “Même s’ils ont fait de leur mieux, cela ne me semblait pas bien et je ne pouvais pas attendre que cela se termine.”





