La juge “America’s Got Talent” Sofia Vergara a plaisanté en disant qu’elle ne se sentait parfois pas en sécurité avec sa collègue juge Heidi Klum.

L’actrice de 50 ans a parlé de se comparer à Klum, 49 ans, dans une interview avec Fox News Digital après la finale de la saison 17 du concours de talents mercredi soir.

“Je veux dire, Heidi Klum, tu l’as vue ? C’est comme, mon Dieu, c’est un mannequin !” Vergara s’est exclamée sur le tapis rouge de l’hôtel Sheraton Pasadena à Pasadena, en Californie.

L’ancienne de “Modern Family” a précédemment admis qu’elle préférait que l’hôte de 5’9 “Project Runway” ne se tienne pas à côté d’elle lorsqu’elle porte des talons hauts.

“Où est-elle?” demanda Vergara. “J’essaie de faire le tapis rouge quand elle est partie. Même quand je porte les talons les plus hauts !”

Mercredi, le groupe de danse féminin libanais Mayyas a été nommé vainqueur de la saison 17 à la fin du spectacle. La pole danseuse australienne Kristy Sellars était la deuxième, marquant la première fois que les deux premières places étaient remportées par des femmes.

En tant que gagnants de “AGT”, le groupe recevra le prix d’un million de dollars et un spectacle phare à Las Vegas

Vergara a déclaré à Fox News Digital qu’elle était “tellement excitée” pour les Mayyas. “J’ai l’impression de les avoir entraînés ou quelque chose comme ça parce que je m’attache tellement à eux”, a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi: “J’étais tellement excitée pour elles. Je pense que ces filles méritaient non seulement d’être sur” AGT “, mais je pense qu’elles méritaient de gagner.”

“Ils sont si bons, la quantité de travail derrière leur performance, il n’y a aucune comparaison avec tout cela”, a-t-elle déclaré.

Vergara a également pesé sur ce qu’elle pense qu’il faut pour gagner “AGT”. “Créativité, talent, bonne chance.”

“Et que l’Amérique tombe amoureuse d’eux”.

Klum a déclaré à Fox News Digital qu’elle croyait également que l’Amérique avait bien compris. “Ils étaient incroyables. Comme, je l’ai déjà dit, ils étaient prêts pour Vegas. Je pense qu’ils sont un ajout incroyable à ‘AGT’ à Las Vegas”.

“Il y a déjà un spectacle incroyable avec beaucoup de nos favoris du passé et ils rejoindront maintenant et je pense que ce sera encore plus incroyable.”

Klum a déclaré que voir les Mayyas se produire pour la première fois lors des auditions était son moment préféré de la saison. “Ils sont tout simplement magiques”, a-t-elle expliqué.

“Normalement, vous voyez des danseurs et c’est presque à plat sur le sol. Ils s’empilaient toujours les uns sur les autres, créant de nouvelles formes et de nouvelles choses, vous savez. C’était une surprise ici et un” Wow “là-bas.”

“Ils ont vraiment apporté quelque chose de spécial à la série”, a-t-elle ajouté.

L’ancien ange de Victoria’s Secret a également fait le point sur sa fille Leni, qui a récemment commencé sa première année d’université à New York. En plus d’aller à l’université, Leni suit également les traces de sa mère alors qu’elle poursuit une carrière de mannequin.

“Elle fait double emploi en ce moment, faisant tout cela”, a déclaré Klum. “Et la semaine prochaine, nous nous envolons pour Milan pour la Fashion Week de Milan. Elle travaille là-bas, donc je suis ravie d’aller la voir là-bas. C’est amusant.”

Klum a récemment retrouvé sa fille à Manhattan alors qu’elles assistaient ensemble aux Daily Front Row Awards pendant la Fashion Week de New York.

Le juge “AGT” Simon Cowell a souligné qu’il avait prédit que les Mayyas gagneraient la compétition.

“C’était comme une vague, n’est-ce pas ? De pur talent, de joie et d’émerveillement”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

“Quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Je pense que tous ceux qui ont vécu cela étaient tout simplement stupéfaits”, a-t-il ajouté.

“J’ai entendu dire combien d’heures ils ont dû consacrer à cela”, a poursuivi Cowell. “Il y a tellement de monde dans le groupe.”

Cowell a décrit la performance du groupe le soir de la finale comme « incroyablement bonne ».

Lors des demi-finales la semaine dernière, le juge “AGT” Howie Mandel avait proclamé que les Mayyas étaient le meilleur acte qu’il ait jamais vu de toutes ses années dans la série.

“Et apparemment, je ne suis pas le seul”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Je pense que l’Amérique a bien compris et je suis tellement excité qu’ils aient gagné. Je suis tellement excité que ce qui me passionne tant, le monde semble être excité.”

Il a poursuivi: “Et quand je dis le monde, si vous regardez les chiffres numériquement, sur YouTube et Facebook et ailleurs, il y a des centaines et des centaines de millions de clics.”

“Tout le monde veut les regarder et maintenant les gens ont la possibilité d’aller à Vegas, à Louxor et de les voir en direct. Ils valent le prix d’entrée à eux seuls, mais nous avons l’intégralité de l’émission ‘AGT Live’ là-bas.”

“Les Mayyas le méritent absolument”, a déclaré l’animateur de “AGT”, Terry Crews, lors de son interview post-émission avec Fox News Digital.

“Ils ont changé la danse pour toujours”, a-t-il poursuivi. “C’est un tout nouveau style. Je pense que les gens vont copier ça. Ils vont essayer de faire leur version de ce que font les Mayyas, mais vous devez aller à Vegas maintenant pour voir les Mayyas pour toujours.”

Les équipages ont ensuite félicité le groupe pour avoir persévéré dans les conditions défavorables auxquelles ils ont été confrontés dans leur pays d’origine tout en travaillant sur leur acte.

“Ils viennent d’une telle adversité. Je veux dire, il y avait des moments où ils ne pouvaient répéter qu’une heure parce qu’ils n’avaient l’électricité qu’une heure par jour”, a-t-il expliqué.

“Les gens ne savent même pas tout ce qu’ils ont vécu au Liban. Et venir ici, devenir le champion” AGT “et avoir maintenant une maison à Vegas où ils peuvent rendre cet acte plus grand et meilleur. C’est génial.”

Crews a déclaré qu’il pensait que l’acte du groupe était le “thème parfait” pour l’hôtel Luxor à Las Vegas, qui abrite l’émission “America’s Got Talent Las Vegas LIVE”.

“Ça va être tellement romantique, beau et prodigieux”, a-t-il ajouté.

“J’ai hâte d’amener ma femme.”