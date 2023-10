La journée technologique pour filles incite une jeune femme à poursuivre une carrière dans le secteur STEAM | Nouvelles

HERMISTON, Oregon.- La cinquième édition annuelle de l’AWS Girls’ Tech Day aura lieu le samedi 14 octobre 2023.

L’événement, organisé par le district scolaire d’Hermiston en partenariat avec Amazon Web Services, vise à inspirer et à motiver les filles et les jeunes femmes à poursuivre leurs intérêts dans les sciences, la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques (STEAM), selon la surintendante Tricia Mooney.

« Nous disons toujours qu’en matière d’éducation, il faut un adulte pour avoir un impact que nous ne connaissons peut-être même pas », a déclaré Mooney. « Ce qui est vraiment excitant, c’est que pour beaucoup de nos filles, cet adulte aurait pu être aujourd’hui, et cette opportunité unique pourrait l’ont été aujourd’hui. »

Paul Butler, responsable de l’engagement communautaire d’AWS, a déclaré que les femmes ne représentent que 25 % des emplois dans les carrières STEAM, selon une étude d’AWS.

« L’une des choses que nous voulions montrer est évidemment qu’il existe des opportunités de carrière, mais aussi des opportunités éducatives et pratiques dans les communautés où vivent ces filles », a déclaré Butler.

Les élèves du collège âgés de 11 à 14 ans ont entendu des femmes dans diverses carrières STEAM lors d’un panel avant des ateliers avec des activités pratiques dans tout le lycée Hermiston.