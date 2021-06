La journée scolaire devrait être prolongée EN PERMANENCE avec des cours supplémentaires et des déjeuners plus longs après Covid, dit Gavin Williamson

Les journées SCOLAIRES devraient être prolongées en permanence avec des cours supplémentaires et des pauses déjeuner plus longues après la pandémie, a déclaré aujourd’hui Gavin Williamson.

Le secrétaire à l’Éducation a déclaré qu’il y avait de « vrais arguments solides » pour ajouter du temps de cours supplémentaire et qu’il était « enthousiasmé » pour faire des réformes radicales.

Gavin Williamson est favorable à une journée d’école plus longue Crédit : PA

Aujourd’hui, les ministres ont annoncé un examen approfondi de la façon dont la journée scolaire est structurée et si elle offre les meilleurs avantages pour les élèves.

Il a été suggéré qu’une demi-heure supplémentaire pourrait être ajoutée.

M. Williamson a déclaré qu’il « se demandait » s’il était juste que certains enfants soient renvoyés chez eux par des enseignants dès 14h45.

Et il a également déclaré que les pauses déjeuner « condensées » d’une demi-heure seulement privent les enfants de temps pour des activités parascolaires comme le sport.

Parlant de reconstruire à partir de Covid, il a déclaré: « À plus long terme, nous voulons voir de nouveaux changements et de nouvelles améliorations.

« C’est pourquoi nous effectuons l’examen en termes de temps dans les écoles, comment nous pouvons l’utiliser au mieux.

« Il y a de réels avantages à voir comment nous pouvons étendre la journée d’école. Il y a de très bonnes raisons pour le faire.

« Vous voyez que certaines des écoles les plus performantes du monde ont la capacité d’offrir des activités d’enrichissement et d’autres activités et une journée légèrement plus longue.

« Et cela semble offrir un avantage considérable, il est donc juste et approprié que nous examinions cela et la meilleure façon de le faire. »

Les ministres ont lancé un examen pour ajouter plus de temps pour les leçons

Les enfants pourront accéder à des frais de scolarité supplémentaires pour rattraper leur retard sur l’apprentissage perdu à Covid

M. Williamson a déclaré que de nombreuses écoles à travers l’Angleterre offrent déjà une journée plus longue pour leurs élèves dans le système actuel.

Il a ajouté: « Il y a un débat à avoir pour savoir si les enfants devraient sortir par la porte de l’école comme ils le font dans certaines écoles à 14h45.

« Auparavant, le déjeuner à l’école durait une heure et en fait, vous pouvez faire du sport et d’autres activités pendant cette période.

« Souvent dans de nombreuses écoles, cela se résume à une demi-heure, et je ne suis pas sûr que cela donne toujours le meilleur pour les élèves. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était favorable à une prolongation de la journée, il a répondu: « J’ai toujours été enthousiaste à l’idée de voir comment nous pouvons étendre cela, beaucoup et ainsi de suite.

« Je vois les avantages directement, et je pense qu’il est vraiment important que nous fassions le travail pour plaider en faveur de voir comment nous pouvons le faire.

« Jusqu’à ce point, nous n’avons pas poussé cela aussi fort que nous aurions peut-être dû le faire. »

Le secrétaire à l’Éducation a déclaré que les responsables envisageaient également de réviser les longues vacances d’été, mais « pour le moment, ce n’est pas quelque chose que nous progressons ».

Il a fait ces remarques alors que le gouvernement annonçait un nouveau pot de 1,4 milliard de livres sterling pour aider jusqu’à six millions d’élèves à travers l’Angleterre à accéder à des cours de rattrapage.

Les enfants se verront offrir 100 millions d’heures de cours supplémentaires au cours des trois prochaines années dans le cadre du blitz de retour à l’école de Boris Johnson.

Le tutorat en face à face est la pierre angulaire du plan du Premier ministre pour s’assurer qu’aucun élève n’est laissé pour compte par la perte d’apprentissage pendant la pandémie.

M. Williamson a déclaré que le plan est une « révolution du tutorat » qui aidera les plus défavorisés à rattraper les mois de cours manqués.

Mais il a été critiqué par les syndicats de l’éducation qui disent que le montant d’argent offert est bien inférieur à ce qui est nécessaire.

Le tsar de rattrapage du gouvernement, Sir Kevan Collins, a déclaré qu’un énorme 15 milliards de livres sterling serait nécessaire pour égaliser les effets de la fermeture des écoles pour Covid.