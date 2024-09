La Journée nationale d’inscription des électeurs joue un rôle clé pendant l’année de l’élection présidentielle

Le moment est venu de voir des urnes électorales dans les villes du pays. Mais avant de pouvoir voter, il faut s’inscrire sur les listes électorales, un processus que suivent de près les campagnes de la Maison Blanche.

Dans de nombreux États du pays, s’inscrire pour voter tôt n’est pas si compliqué, car il suffit de s’inscrire le jour du scrutin. Mais ce n’est pas le cas partout, y compris dans de nombreux États clés.

En Géorgie et en Arizona, la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 octobre. En Caroline du Nord, la date limite est fixée au 11 octobre si vous ne votez pas par anticipation. Et en Pennsylvanie, la date limite est fixée au 21 octobre.

L’inscription des électeurs est au cœur des préoccupations cette semaine, car mardi marque la Journée nationale d’inscription des électeurs. Tom Bonier travaille pour TargetSmart, un groupe qui suit les données d’inscription des électeurs, et il affirme que cette fête non officielle est encore plus importante pendant les années d’élection présidentielle.

« C’est généralement l’un des pics d’inscription les plus importants que nous observons au cours d’un cycle électoral donné », a déclaré Bonier à Scripps News.

Les données recueillies par son groupe montrent à quel point l’intérêt pour l’inscription des électeurs a augmenté après le débat Harris-Trump et après le soutien de Taylor Swift encourageant les gens à voter pour Harris. L’ancien membre du Congrès de l’Ohio et ancien candidat à la présidence Tim Ryan a parlé de l’impact que le soutien de Swift a eu à Youngstown, Ohio, ville qui penche pour Trump.

« Environ six personnes sont entrées au siège du Parti démocrate du comté de Mahoning, séparées les unes des autres, en disant : « Taylor Swift m’a envoyé ici pour m’inscrire pour voter » », a déclaré Ryan.

Les campagnes de Harris et de Trump suivent de près les personnes qui s’inscrivent sur les listes électorales et si les Américains s’identifient comme démocrates ou républicains. Pour la majeure partie de cette année, les données de TargetSmart montrent que les républicains ont un avantage sur les démocrates en termes de nombre de personnes s’inscrivant pour voter.

Cependant, les données ont commencé à changer depuis que Harris est entré dans la course.

« Les démocrates ont du mal à rattraper leur retard », a déclaré Bonier. « La question est de savoir s’il leur reste suffisamment de temps pour combler cet écart. »

Il a ajouté que la génération Z s’inscrit en plus grand nombre comme électrice non affiliée que les générations précédentes. Mais Bonier a déclaré qu’il constate également un grand fossé entre les jeunes femmes et les jeunes hommes.

« Les femmes de la génération Z deviennent en réalité plus démocrates et progressistes dans leur façon de voter et de s’identifier », a-t-il déclaré. « Alors que les jeunes hommes blancs vont en fait dans la direction opposée. On constate donc un écart plus important entre les sexes et une plus grande partisanerie. »