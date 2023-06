La Journée nationale des peuples autochtones démarre avec la cérémonie du lever du soleil à St. John’s

La cérémonie du lever du soleil de First Light pour marquer la Journée nationale des peuples autochtones comprenait des prières, des purifications et de la musique. (Danny Arsenault/CBC)

Plus de 100 personnes se sont rassemblées pour la cérémonie annuelle du lever du soleil à St. John’s pour marquer le début de la Journée nationale des peuples autochtones mercredi – malgré le temps froid et brumeux.

La cérémonie a commencé par la purification, le tambourinage et les prières des aînés autochtones. Marjorie Muise, une aînée Mi’kmaw de Bay St. George, a dit qu’elle était fière d’être là.

« C’est tellement important », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie. « Tout le monde ici est venu nous soutenir et célébrer avec nous, et c’est en soi honorable. »

First Light, un organisme autochtone à but non lucratif basé à St. John’s, organise chaque année la cérémonie dans le parc Cavell, un espace vert près de son siège social sur le chemin Quidi Vidi.

Le 21 juin, le solstice d’été, marque la Journée nationale des peuples autochtones au Canada, une journée pour célébrer les cultures, les langues et le patrimoine des communautés, des nations et des individus des Premières Nations, des Inuits et des Métis à travers le pays.

Muise a déclaré à CBC News que la spiritualité de la cérémonie était importante.

« Cela touche beaucoup de monde », a-t-elle déclaré mercredi matin.

Elle a déclaré que le nombre de personnes assistant à la cérémonie avait explosé ces dernières années.

« Il a tellement bien poussé », a-t-elle déclaré. « Personnes [are] reconnaître vraiment nos cultures et accepter et comprendre, ce qui est vraiment ce que nous visons à faire – pour que les gens comprennent qui nous sommes et ne soient pas intimidés, venez simplement partager et apprendre. »

‘Venez ensemble comme un seul’

Pour l’aînée inuk Emma Reelis, la Journée nationale des peuples autochtones est synonyme de célébration, de commémoration et de réconciliation.

« Tout le monde se rassemble, se rassemble comme un seul », a-t-elle déclaré. « Il y avait tellement besoin de réconciliation après les pensionnats et les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues.

Reelis a déclaré que voir des jeunes célébrer sa culture lui donne de l’espoir pour l’avenir.

« Je crois vraiment en la jeunesse et en nos enfants », a-t-elle déclaré.

Stan Nochasak, un batteur inuit de Nain, s’est produit lors de la cérémonie.

« Le tambour inuit est aussi le battement de cœur de toute la création », a-t-il déclaré.

REGARDER | First Light marque la Journée des peuples autochtones avec une cérémonie du lever du soleil : La cérémonie du lever du soleil à St. John’s marque la Journée nationale des peuples autochtones 2023 Mercredi, First Light a tenu sa cérémonie annuelle du lever du soleil à St. John’s. Les participants ont déclaré que la Journée nationale des peuples autochtones est un moment de réflexion et de célébration.

Nochasak a déclaré que pour lui, la Journée nationale des peuples autochtones est un moment pour célébrer et se souvenir de ses ancêtres.

« Nous voulons transmettre cette fierté et garder l’esprit vivant et le transmettre au monde », a-t-il déclaré.

« Chacun a un rôle, comme un caillou d’un inukshuk », a-t-il déclaré.

Après la cérémonie, First Light a organisé un petit-déjeuner à son siège.

Plus tard mercredi, First Light organisera des festivités gratuites, notamment des performances musicales, des séances de tressage de cheveux traditionnels et des percussions au Techniplex de St. John’s.

Salome Barker, spécialiste des événements et festivals First Light, a déclaré que l’événement visait à célébrer les diverses cultures autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador et d’ailleurs.

« C’est un jour heureux, et tout le monde est le bienvenu », a-t-elle déclaré.

