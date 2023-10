La Journée mondiale de la traumatologie met aujourd’hui l’accent sur les soins tenant compte des traumatismes – Shaw Local

Imaginez que c’est lundi. Vous avez 8 ans, vous êtes en CE2 et vous essayez de comprendre la notion de fractions. Vous avez finalement trouvé des vêtements propres et avez réussi à sortir de la maison et à monter dans le bus par vos propres moyens.

Votre livre de mathématiques est chez votre mère parce que votre père a oublié de le prendre quand il est venu vous chercher pour le week-end, et votre mère était trop déprimée pour vous l’apporter.

Vous étiez censé avoir les fournitures scolaires dont vous aviez besoin, mais les finances familiales sont enchevêtrées dans leur procédure de divorce, et tout ce à quoi vous pouvez penser, c’est la fois où votre père a giflé votre mère pendant qu’ils se disputaient.

C’est le prix du traumatisme, et ce n’est que le début.

Le mardi 17 octobre, nous célébrons la Journée mondiale du traumatisme pour nous rappeler que le traumatisme, une expérience qui affecte notre esprit et notre corps, peut être dévastateur.

Les enfants traumatisés peuvent avoir du mal à être attentifs en classe. Ils peuvent facilement se mettre en colère et paraître méchants. Ils ont du mal à contrôler leurs émotions et peuvent crier ou pleurer sans raison.

Même lorsqu’ils seront grands, ils auront toujours du mal à se concentrer, à faire confiance aux autres et à se sentir bien dans leur peau.

Lorsque nous rencontrons une personne présentant une blessure visible, comme une jambe cassée, nous reconnaissons son handicap et faisons tout notre possible pour l’aider, en tenant une porte ouverte ou en aidant à porter des colis.

Les cicatrices du traumatisme restent cachées et il est difficile de faire preuve d’empathie lorsque quelqu’un semble en colère ou hors de contrôle. Dans ces moments-là, la gentillesse et la compréhension peuvent être plus utiles pour résoudre la situation et permettre à la personne de se faire entendre.

Nos connaissances sur les traumatismes se développent rapidement, mettant en lumière la stigmatisation qui accompagne souvent nos réactions aux expériences traumatisantes. Un tournant s’est produit en mai 1998, lorsque l’American Journal of Preventative Medicine a publié l’étude originale sur les expériences indésirables de l’enfance, réalisée à San Diego, auprès d’une population en grande partie issue de la classe moyenne supérieure.

Cette recherche a dévoilé la prévalence du traumatisme et ses conséquences profondes.

Les deux tiers d’entre nous ont vécu des expériences négatives pendant leur enfance, avec des conséquences psychologiques et physiques, notamment des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, l’obésité, le diabète et un décès prématuré.

Les ACE sont la principale cause des problèmes de santé et sociaux dans notre pays. L’élimination des expériences négatives de l’enfance pourrait entraîner une réduction de plus de moitié des taux de dépression ; une diminution des deux tiers de l’alcoolisme ; et une réduction des trois quarts du suicide, de la consommation de drogues intraveineuses et de la violence domestique.

Bien que cette possibilité soit pour le moins lointaine, de petits pas donneront de grands résultats.

Une approche tenant compte des traumatismes, basée sur le principe selon lequel derrière chaque comportement se cache un sentiment et derrière chaque sentiment se cache un besoin, est apparue comme une lueur d’espoir. En répondant aux besoins sous-jacents au lieu de nous concentrer uniquement sur le comportement, nous pouvons commencer à nous attaquer aux causes profondes des problèmes plutôt que de simplement traiter leurs symptômes.

En 2020, le comté de McHenry a annoncé une initiative tenant compte des traumatismes et cette année, le Conseil de la santé mentale organise une formation d’une journée en l’honneur de la Journée mondiale des traumatismes.

L’offre comprend une formation mensuelle virtuelle sur l’approche tenant compte des traumatismes, disponible en streaming.

Le Conseil de santé mentale a constitué une équipe de changement dédiée et tenant compte des traumatismes, composée de personnes provenant d’organismes communautaires qui fournissent des soins tenant compte des traumatismes à leurs clients, à leur personnel et à la communauté.

Le traumatisme nous touche tous. La beauté d’une approche tenant compte des traumatismes est qu’elle peut être adoptée par n’importe qui. Les petits actes de gentillesse génèrent d’immenses bénéfices, nous rappelant que se concentrer sur les besoins de quelqu’un plutôt que de réagir à ses comportements ouvre la voie à un monde plus gentil et plus doux.

Une approche tenant compte des traumatismes met l’accent sur la réponse aux besoins sous-jacents plutôt que sur les comportements observables pour un monde plus compatissant.

Pour plus d’informations sur cette formation et sur l’application MCHELP pour vous aider avec les ressources destinées à soutenir la santé mentale, visitez le Conseil de santé mentale du comté de McHenry sur le Web à l’adresse mc708.org ou appelez le 815-455-2828.

Gary Rukin, conseiller professionnel agréé, est le coordonnateur informé des traumatismes pour le conseil de santé mentale du comté de McHenry. En 2008, Rukin a obtenu sa maîtrise en counseling communautaire et a travaillé pendant plus de 10 ans en tant que coordonnateur des admissions pour Thresholds dans le comté de McHenry. Il vit dans Algonquin.