La Journée mondiale de la thrombose sensibilise le monde aux dangers des caillots sanguins grâce à des initiatives concrètes

Contribuez à façonner l’avenir de la santé des femmes en répondant à l’enquête et en soutenant cette campagne mondiale qui en est à sa onzième année et qui vise à améliorer les soins prodigués aux patientes à risque.

CHAPELLE HILL, Caroline du Nord, 13 octobre 2024 /CNW/ — Aujourd’hui, c’est Journée mondiale de la thromboseune campagne mondiale lancée par le Société internationale sur la thrombose et l’hémostase (ISTH) pour impliquer le grand public, les prestataires de soins de santé et les décideurs politiques dans la sensibilisation aux signes, aux symptômes, aux facteurs de risque et à la prévention des caillots sanguins. Cette initiative vise à réduire la statistique alarmante selon laquelle 1 décès sur 4 est lié à des affections associées à la thrombose.

La campagne s’est associée à plus de 6 000 organisations dans le monde pour mettre en œuvre des initiatives percutantes. Cette année, la Journée mondiale de la thrombose met l’accent sur l’impact sur la santé des femmes avec le lancement d’une nouvelle enquête mondiale visant à comprendre la conscience qu’ont les femmes de leurs risques pour la santé.

L’initiative vise à collecter des informations vitales pour améliorer les résultats pour les femmes présentant un risque de caillots sanguins pendant la grossesse, le post-partum et d’autres étapes critiques de la vie. L’enquête est disponible en onze langues pour maximiser l’accessibilité et la participation mondiale. [Click to take the survey.]

Les caillots sanguins dans les jambes et les poumons, appelés thrombose veineuse profonde (TVP) et embolie pulmonaire (EP), collectivement appelés thromboembolie veineuse (TEV), sont la troisième cause de décès cardiovasculaires dans le monde. La Journée mondiale de la thrombose se concentre sur l’éducation sur la TEV, avec une attention particulière aux problèmes de santé uniques auxquels les femmes sont confrontées.

« Comprendre les risques liés aux caillots sanguins est crucial, car une personne sur quatre décède dans le monde à cause d’affections causées par une thrombose. La sensibilisation à la TEV peut garantir de meilleurs soins aux personnes à risque », a déclaré Lana CastellucciMD, président du comité directeur de la Journée mondiale de la thrombose. « Cette année, nous nous concentrons particulièrement sur la santé des femmes et la thrombose. En rassemblant des données grâce à cette enquête, nous visons à comprendre les expériences des femmes en matière d’éducation sur la TEV pendant la grossesse et après l’accouchement et espérons donner aux femmes les moyens d’acquérir des connaissances et d’améliorer les résultats de santé pour elles-mêmes et leurs familles. « .

La Journée mondiale de la thrombose a également collaboré étroitement avec des entreprises partenaires, notamment The Bristol Myers Squibb Pfizer Alliance, Cardinal Health, Inari, Leo Pharma, Penumbra, Regeneron et Viatris, pour renforcer l’impact de la campagne 2024, garantissant ainsi une initiative globale.

Pour en savoir plus sur les caillots sanguins, visitez www.worldthrombosisday.org et restez à l’écoute des mises à jour sur les réseaux sociaux avec #WTDay24.

À propos de la Société internationale sur la thrombose et l’hémostase (ISTH)

Fondée en 1969, l’ISTH est la principale société professionnelle médicale et scientifique mondiale dédiée à l’avancement de la compréhension, de la prévention, du diagnostic et du traitement des affections liées à la thrombose et à l’hémostase. L’ISTH est une organisation professionnelle médico-scientifique internationale comptant plus de 7 000 cliniciens, chercheurs et éducateurs travaillant ensemble pour améliorer la vie des patients dans plus de 124 pays à travers le monde. Parmi ses activités et initiatives très appréciées figurent des programmes d’éducation et de normalisation, des activités de recherche, des réunions et des congrès, des publications évaluées par des pairs, des comités d’experts et la Journée mondiale de la thrombose le 13 octobre. Visitez l’ISTH en ligne sur www.isth.org.

SOURCE Société internationale sur la thrombose et l’hémostase

Louise Saint-Germain, [email protected]