La journée la plus chargée des rencontres en ligne est aujourd”hui : voici comment en tirer le meilleur parti

Avez-vous ressenti un grondement sourd et lointain alors que vous emballiez encore une autre saison des fêtes dans une poubelle en plastique ? Cela pourrait être la ruée des dateurs en ligne sprintant vers l’amour et la gloire au cours de la nouvelle année.

Le 8 janvier est Dating Sunday, un jour où les plateformes de rencontres en ligne comme Coffee Meets Bagel, OkCupid, Bumble et BLK disent que c’est le jour le plus chargé de l’année pour les gens qui s’inscrivent, s’associent et envoient des messages. Tinder, par exemple, enregistre environ 35 % de balayages en plus et 30 % de correspondances en plus par rapport à un jour normal. L’année dernière, Coffee Meets Bagel a enregistré une augmentation de 47 % des inscriptions le Dating Sunday par rapport aux 30 jours précédents. BLK s’attend à une augmentation de 19 % cette année par rapport à la période moyenne.

Alors, qu’est-ce qui explique cette augmentation de l’activité sur Les applications? (Outre la capacité sans fond des humains à pense pour se ressaisir ?)

C’est peut-être la façon dont votre tante vous a demandé si vous étiez toujours célibataire alors que vous vous fourriez un autre morceau de fudge dans la bouche pendant les vacances. C’était peut-être ce moment gênant à minuit le soir du Nouvel An lorsque tout le monde s’est apparemment jumelé et que vous avez dû vérifier votre pointage de crédit sur votre téléphone.

Ou peut-être avez-vous balayé tout le long.

Les dimanches sont normalement une journée chargée pour sortir ensemble, Michael Kaye, responsable mondial des communications pour OkCupid, a déclaré par e-mail, “mais après le Nouvel An, c’est à un tout autre niveau. Les gens commencent à agir sur leurs résolutions – être en meilleure santé, plus fiscalement responsable, et à ce jour plus pour qu’ils ne soient plus célibataires pendant les vacances. C’est donc maintenant que vous voulez vraiment consacrer du temps à votre vie amoureuse.

Autant saisir le moment où d’autres dateurs ont renouvelé leur bonne volonté. Coffee Meets Bagel rapporte que les dateurs sont 22% plus susceptibles de discuter avec un match par rapport à la semaine précédente. Dans une enquête mondiale auprès de ses dateurs, Bumble a constaté que 70% se sentaient optimistes quant à leurs perspectives romantiques à venir.

De plus, il ne reste que six semaines environ avant la Saint-Valentin.

Ah oui, la vie sur la roue du hamster.

Si vous envisagez de rejoindre cette légion apparente de daters fraîchement optimistes, les pouces impatients de partir dimanche, il existe plusieurs façons de vous préparer – un rafraîchissement de votre profil ne pourrait pas faire de mal. Permettez-moi de vous diriger sans vergogne vers certaines colonnes passées de Love Syncs qui pourraient être utiles.

Il existe également des informations spécifiques à l’application que vous pouvez rechercher pour vous aider à augmenter vos chances de trouver une correspondance. D’une part, bon nombre de ces services ont publié des délais lorsque leurs plates-formes sont les plus occupées: Bumble, par exemple, prédit que l’heure la plus populaire pour balayer sera de 19 h à 22 h. En sortant des données des années passées, la soirée semble être le moment le plus fréquenté. Que vous vous perdiez dans une foule ou que vous ayez plus d’yeux sur votre profil, c’est un tirage au sort.

Et si pour une raison quelconque vous êtes enfermé dans un bunker en béton dimanche, tout n’est pas perdu. BLK a déclaré que la “saison de pointe des rencontres” se poursuivait jusqu’à la Saint-Valentin et que les balayages étaient en hausse de 18% par rapport à la saison morte. Kaye d’OkCupid a déclaré que tout le mois serait une période de saut. Sur la base des chiffres de l’année dernière, la plateforme pourrait voir plus de 40 millions de matchs.

Godspeed, dateurs.

Love Syncs de Crumpe est une colonne de conseils axée sur les rencontres en ligne. Si vous avez une question sur la façon de trouver l’amour via l’application, envoyez-la à erin.carson@cnet.com pour examen.