La journée la plus chargée des pompiers de Londres depuis la Seconde Guerre mondiale

Un jour normal, les pompiers recevront 350 appels, a déclaré Khan. Lors d’une journée chargée, les pompiers de Londres recevaient 500 appels. Mardi, les pompiers de Londres ont reçu plus de 2 600 appels, a déclaré Khan. Il y a eu 41 propriétés détruites à Londres en raison d’incendies de forêt et 16 pompiers ont été blessés en combattant les incendies, a déclaré Khan.

“Il est important pour nous de reconnaître que l’une des conséquences du changement climatique et de ces types de températures qui conduisent aux incendies que vous voyez”, a déclaré Khan. “Le défi à Londres est que nous avons beaucoup d’herbe, beaucoup d’espaces verts et beaucoup de cela empiète sur les propriétés. Et quand vous n’avez pas eu de pluie pendant une longue période, quand l’herbe est incroyablement sèche, les incendies peuvent commencer très rapidement et se propager encore plus vite à cause du vent et cela conduit à la destruction de propriétés.”