La Journée internationale de commémoration de l’Holocauste sonne différemment cette année : NPR

Une petite photographie sépia de petits garçons debout dans une synagogue, portant des châles de prière et des payos, se trouve derrière une vitre dans la première galerie du Musée de l’Holocauste de Los Angeles.

“Je me sens très chanceuse d’avoir une photo de mon grand-père dans le cadre de notre exposition principale”, déclare Beth Kean, directrice générale du musée, en désignant un garçon souriant au premier rang à gauche.

“On dirait qu’il a environ huit ans”, dit-elle.

Le grand-père de Kean a survécu et a raconté qu’il vivait dans la peur de la mort pendant l’Holocauste. Une leçon que Kean a entendue maintes et maintes fois de la part de ses grands-parents est que cela pourrait se reproduire.

Le travail de sa vie a donc consisté en partie à leur prouver le contraire. Elle dit que le travail est particulièrement important à l’occasion de la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste cette année, après le massacre de plus de 1 200 personnes et l’enlèvement de plus de 200 personnes le 7 octobre en Israël.

“Cette journée est un rappel important”, a déclaré Kean, “que le monde entier doit plus que jamais s’unir pour se lever et dénoncer toutes les formes de haine.

Le 7 octobre est un rappel poignant de la fragilité de la vie

L’Assemblée générale des Nations Unies a voté la création de la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste en 2005 et a fixé cette journée au 27 janvier, anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz. C’est un jour distinct de Yom HaShoah, qui est le jour commémoratif de l’Holocauste institué en Israël et observé chaque printemps depuis 1949, peu après la création de l’État moderne d’Israël.

Les souvenirs de l’Holocauste sonnent différemment pour beaucoup cette année, à la suite de l’attaque terroriste du Hamas.

“Ce n’est pas l’Holocauste”, déclare Richard Hirschhaut de l’American Jewish Committee, “mais il y a des liens très clairs qui nous rappellent l’Holocauste en raison de l’expérience du 7 octobre – un pogrom en réalité.”

Hirschhaut dit que ces discussions incluent des Juifs cachés dans des pièces sûres, des parents séparés de leurs enfants et des victimes mutilées puis tuées.

“Le genre de mal”, dit-il, “qui a été perpétré contre le peuple juif et des millions d’autres innocents pendant l’Holocauste n’est pas un lointain souvenir.”

C’est pourquoi, dit Hirschhaut, la Journée de commémoration de l’Holocauste 2024 est encore plus poignante que d’habitude.

L’espoir est l’antidote au désespoir

Cette journée sert à mettre en garde le rabbin Noah Farkas contre le fait que le cri de ralliement à l’Holocauste « plus jamais ça » aurait pu être prononcé trop tôt.

“Si je devais utiliser un mot pour décrire ce que nous ressentons, ce serait ‘désillusion'”, déclare Farkas, qui dirige la Fédération juive du Grand Los Angeles.

Désillusionné, dit-il, le monde s’est détourné si rapidement des horreurs de l’attaque du Hamas pour se tourner vers des combats sur les campus au sujet de la liberté d’expression ou lors des réunions du conseil municipal concernant les votes en faveur d’Israël.



“À partir du 7 octobre, nous avons réalisé que le privilège que nous pensions avoir construit au moins ici en Amérique est entièrement conditionnel”, dit-il. “Ce privilège nous a été retiré.”

Il souligne l’augmentation spectaculaire des cas d’antisémitisme et l’échec de certains amis et de nombreux dirigeants politiques à dénoncer l’attaque et à soutenir pleinement Israël et le peuple juif.

Ces chagrins actuels, dit Farkas, font écho aux chagrins anciens d’un prophète biblique.

“Je pense à la métaphore d’Ézéchiel sur la vallée des ossements secs”, dit-il. “Ezéchiel voit son temple détruit, erre dans le désert, dépourvu, et tombe sur une vallée de la mort.”

Farkas dit que la leçon d’Ézéchiel en ce jour de commémoration de l’Holocauste n’est pas de céder au désespoir.

“La résurrection des morts, au sens propre ou figuré”, dit-il, “commence par la résurrection de l’espérance”.

Il espère que les horreurs du 7 octobre et de ses conséquences n’atteindront pas les Juifs ni Israël. Même si la lutte contre l’antisémitisme fait malheureusement partie de ce que signifie être juif, dit Farkas, cela ne définit pas les juifs.

“Nous sommes définis par notre amour de la vie, par notre joie et par d’incroyables actes de bonté.”…