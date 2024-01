La Journée du souvenir de l’Holocauste n’a jamais été aussi importante (Chronique d’invité)

“Plus jamais ça” devrait être le mantra de chacun alors que la vague montante d’antisémitisme met les Juifs en danger et amplifie le traumatisme générationnel, écrit Leo Pearlman, partenaire de Fulwell 73

Je m’appelle Leo Pearlman, né à Sunderland et vivant à Londres. Je suis partenaire de la société de production Fulwell 73, où nous créons du contenu, notamment « Carpool Karaoke » et « Cendrillon ». Je suis un mari, un père, un fils et un frère. Mais je sais qu’aujourd’hui encore, dans certaines parties du monde, il y a ceux qui me définiraient simplement comme : Juif.

En 1936, mon arrière-grand-père Leo, dont je suis fier de porter le nom, a réussi à s’enfuir d’Allemagne avec huit membres de sa famille immédiate, dont ma grand-mère alors âgée de 6 ans. Sur les 32 personnes restées, la plupart sont mortes à Auschwitz. Aucun n’a survécu. Ma grand-mère a passé les 75 années suivantes de sa vie à répéter le mantra « Plus jamais ça ».

C’était il y a quatre-vingt-dix ans, mais le traumatisme générationnel persiste. C’est inscrit dans notre code génétique. Ma famille, comme tant d’autres familles juives, en a été définie. Nous voyons toujours l’attitude du monde à travers le prisme de l’antisémitisme génocidaire. Parfois, cette lentille se déforme, mais elle n’a jamais offert une vision plus claire qu’aujourd’hui.

Aujourd’hui n’est pas seulement la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, mais marque également le 112e jour depuis le 7 octobre, date qui a désormais l’honneur douteux d’enregistrer le plus grand massacre de Juifs jamais enregistré depuis l’Holocauste. De nombreuses méthodes utilisées par le Hamas – décapitation, incendie, viol – ont également été employées par les nazis. Et le Hamas, comme les nazis, considérait quiconque fraternisant avec les Juifs comme étant juif par association. Le 7 octobre, ils n’ont pas seulement assassiné des Juifs, mais aussi des musulmans, des chrétiens et des athées. Ce qui les différencie des nazis, c’est qu’ils n’ont pas agi discrètement, secrètement, ni fait le moindre effort pour détruire les preuves de leurs crimes de guerre. Au lieu de cela, ils l’ont enregistré et diffusé en direct sur des caméras Go-Pro qu’ils ont portées juste pour l’occasion. Ils étaient fiers.

Et soyons clairs, comme l’ont confirmé à maintes reprises depuis lors les dirigeants du Hamas, sans l’arrivée de leurs sauveteurs, les terroristes ne se seraient pas arrêtés. À l’heure actuelle, au moins 130 personnes – un groupe comprenant des juifs, des musulmans, des Israéliens et d’autres nationalités – sont toujours otages.

Léo Pearlman

La sécurité que nous, Juifs, ressentions en faisant partie d’une société intégrée, diversifiée et inclusive a été détruite, d’abord par un silence assourdissant, puis par les chuchotements entre amis, au travail et sur les réseaux sociaux, qui ont crescendo en un retentissant battement de tambour de un antisémitisme mondial.

J’ai vu des manifestations croissantes d’antisémitisme dans nos rues et à travers le monde, des affiches d’enfants kidnappés dégradées – à Londres, une avec une moustache hitlérienne – et arrachées des murs. J’ai vu des sifflets génocidaires émerger lors de festivals de cinéma, des marches de masse accompagnées de chants appelant à la destruction de tous les Israéliens, des pancartes entrelaçant l’étoile de David avec des croix gammées, des effigies de bébés juifs jetées partout, des attaques – physiques et verbales – contre toute personne identifiée comme juive. , des vitres brisées, des graffitis et des étudiants juifs traqués et harangués lors d’incidents très médiatisés sur les campus du Royaume-Uni et des États-Unis.

Bien qu’elle épouse avec passion les principes d’inclusion et de diversité, prétendant guérir le monde grâce à l’effort artistique, l’industrie créative n’est pas à l’abri de cette maladie. Je suis fier de la fréquence à laquelle notre industrie défend les groupes sous-représentés en racontant leurs histoires ; avec quelle ardeur il conteste l’injustice et témoigne de terribles crimes contre l’humanité.

C’est pourquoi j’ai été si choqué et attristé au cours des trois derniers mois par le silence de tant de personnes au sein de l’industrie créative britannique. Et pendant cette période, j’ai entendu tant de Juifs au sein de notre industrie avoir peur de s’exprimer, avoir peur de se taire.

Notre industrie devrait avoir honte de son silence. Honte à tous ceux qui n’ont pas réussi à publier une déclaration publique définitive condamnant en termes clairs les viols, les meurtres et les enlèvements commis par l’organisation terroriste Hamas le 7 octobre. Honte à tous ceux qui appellent seulement Israël à adopter un cessez-le-feu alors que les dirigeants du Hamas rejettent à plusieurs reprises les offres de cessez-le-feu en échange de otages et donnent des interviews promettant de massacrer les Juifs encore et encore.

Nous vous voyons, nous vous connaissons et nous savons que depuis que vous avez décidé de laisser tomber cette affaire, il y a eu une augmentation exponentielle de l’antisémitisme en Grande-Bretagne et dans le monde.

Alors que nous sommes assis ici en 2024, plus de 100 jours après le massacre du 7 octobre, où en sommes-nous en tant que Juifs ? Nous sommes exactement là où nous avons toujours été : sans autre choix que de nous lever, de parler et de lutter pour notre droit à exister ; sans autre choix que de trouver de la force à travers notre communauté ; sans autre choix que de dire fièrement « Je suis juif et je ne laisserai pas un seul affront, commentaire ou déclaration haineuse rester sans réponse », sans autre choix que de répéter le mantra souvent répété par ma grand-mère « Plus jamais ça ». Cela nous laisse en infériorité numérique et encerclés, haïs pour ce que nous sommes et pour ce que nous représentons, mais cela confirme surtout que si le monde devait nous définir par un seul mot, alors il serait bien juif. Et en cette Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, plus que toute autre, cela devrait nous remplir d’une immense fierté.

Leo Pearlman est partenaire de la société de production Fulwell 73 et producteur exécutif de nombreux films et émissions de télévision, dont « Hitsville : The Motown Story » (Showtime), « Training Days » (YouTube), « I am Bolt » (Universal Pictures), « La classe des 92 » (Universal Pictures), « Sunderland jusqu’à ma mort » (Netflix), « Cendrillon » (Sony/Columbia). Il est également associé directeur du groupe Fulwell 73, supervisant les questions commerciales et le développement commercial de la société au Royaume-Uni et aux États-Unis.