La journée d’ouverture de Revelstoke Mountain Resort, un succès retentissant

Environ 2 000 personnes se sont présentées pour une belle journée d’ouverture au Revelstoke Mountain Resort (RMR).

RMR a ouvert pour la première fois cette saison, avec la première télécabine qui s’est dirigée vers la montagne à 8h30. Avec un ciel clair et de la neige fraîche, la journée a commencé la station sur une bonne note pour la saison. Le premier en ligne était Paul Hunn, qui est à Revelstoke depuis 2013.

“J’étais ici environ 23 heures et demie plus tôt pour l’ouverture”, a déclaré Hunn, qui était prêt et prêt à partir.

Hunn avait son chien avec lui jusqu’à environ 7 h 30, heure à laquelle d’autres personnes ont commencé à se présenter. Il a également admis qu’il n’avait pas besoin d’y aller si tôt cette année.

“Ces gars”, a déclaré Hunn en désignant les personnes derrière lui dans la file, “ne sont pas arrivés ici avant 6 heures, alors j’aurais pu arriver à 5 heures.”

Bien qu’il ait été là bien à l’avance et potentiellement en vain, Hunn n’a pas été dérangé par l’attente. Il a passé la veille et la soirée à promener le chien et à faire la queue. Hunn a déclaré qu’il avait été un mordu du ski au cours des saisons précédentes et qu’il avait vu des saisons où le camping était le seul moyen d’obtenir une place en ligne.

Kevin Manuel, directeur du marketing de RMR, a passé la matinée à rassembler la foule pour la première gondole et à distribuer des prix.

Il a dit que c’était la première fois que la station pouvait ouvrir de haut en bas le jour de l’ouverture. Entre l’enneigement et l’enneigement de dernière minute, on ne pouvait pas prédire meilleur résultat pour la station.

Une fois que Hunn l’a rattrapé sur la première gondole, ce fut une course vers la chaise après cela. Une fois arrivé à la chaise, il a dit qu’il était excité pour les premiers tours.

