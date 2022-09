GENÈVE – Bernie Laskowski a concocté l’un des célèbres burgers de Craft Urban – une bouchée rapide pour le chef – lors d’une accalmie client dans la tente Flavour Fare vendredi lors de la journée d’ouverture du Festival de la vigne de trois jours de la Chambre de commerce de Genève.

Bernie et sa femme, Cindy, offraient également des tacos de poulet barbecue coréens avec sauce bulgogi, salade de chou marinée et graines de sésame.

Michael Olesen et Becky Moore de Stockholm servaient des artichauts grillés, du porc effiloché et du saumon de Dijon.

“La météo coopère aujourd’hui”, a déclaré Olesen. “Juste une douce brise, beaucoup de monde autour. Tout le monde est là pour s’amuser. Bon temps.”

Craft Urban et Stockholm’s faisaient partie des 16 restaurants de la Flavor Tent, dont Kernel’s Gourmet Popcorn, Del Barrio Mezcaleria, Pho Xich Lo, Bloom + Bread, Papa Saverio’s Pizzeria, Sunset Soda, Tacatz Tacos, The PRIDE Cafe & Urban Counter et Nobel House. .

La tente de restauration occupe un nouvel emplacement cette année, sur James Street, entre les rues South Fourth et South Fifth.

Alors que la musique jouait en arrière-plan, les premiers festivaliers tels que Diane Nelson de Genève avaient un taco au poulet poblano d’Altiro Latin Fusion, 308 Anderson Blvd., suivi d’un cordonnier aux pommes avec de la glace à l’érable d’Inglenook Pantry, 415 Stevens St., pour le dessert.

“C’est ma première année – je suis à la retraite”, a déclaré Nelson. « Je peux vraiment passer du temps ici. Parce que quand j’y suis allé samedi, c’était trop occupé. Aujourd’hui, je peux me promener et tout regarder. Le poulet poblano était bon… le poulet qu’ils y ont mis était de très bonne taille.

Dave et Bonnie Murray d’Elgin ont dit qu’ils venaient au Festival of the Vine depuis des années – pour la nourriture et le vin.

Dave a déclaré que son plat préféré est une combinaison de Geneva Ale House, 319 W. State St. et Cookie Dough Bliss, 227 S. Third St.

“C’est de la pâte à biscuits, mais elle ne contient pas d’œufs”, a déclaré Dave.

Le préféré de Bonnie était la quesadilla au poulet, également de la Geneva Ale House – et bien sûr le vin.

Bonnie dégustait également un verre de Dreaming Tree piño noir, créé en collaboration avec le musicien Dave Matthews.

Normalement, Bonnie a dit qu’elle aimait le salon de l’artisanat, mais au lieu de commencer le vendredi, il sera ouvert le samedi et le dimanche, avec plus de 75 exposants.

Reviendra-t-elle pour ça ?

“Je ne sais pas,” dit Bonnie. “Force.”

La porte-parole de la Chambre, Laura Rush, a déclaré que la journée d’ouverture “allait fabuleuse”.

“Le nouvel emplacement s’est avéré meilleur que prévu”, a déclaré Rush. « Pour la foule du midi du vendredi, nous sommes très satisfaits jusqu’à présent de tous ceux qui sont venus. Nous nous attendons à ce que tout le week-end soit bon.

Les animations du samedi se déroulent de 13h à 21h30 et le dimanche de 12h à 16h

Le programme complet est disponible en ligne sur www.genevachamber.com.