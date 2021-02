Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription.

Dans un sondage CBS News publié hier, 56 pour cent des répondants ont dit qu’ils appuyaient la condamnation. Dans un sondage ABC / Ipsos, 56 pour cent dit qu’il devrait être condamné et exclu de ses fonctions. Gallup a trouvé des gens favorables à la conviction par une marge de 52 à 45 pour cent – ce qui est proche de la moyenne de tous les sondages récents.

La deuxième mise en accusation de Trump est différente: la plupart des Américains pensent que le Sénat devrait condamner Trump et le disqualifier de nouveau de ses fonctions, selon plusieurs sondages.

L’affaire contre Trump

Hier était le jour de l’ouverture du procès de destitution du Sénat, et la faiblesse du cas de Trump était exposée.

Le représentant Jamie Raskin, le démocrate du Maryland à la tête de la poursuite, a ouvert avec un montage vidéo montrant à la fois l’attaque du 6 janvier et les paroles de Trump au cours de cette journée. (vous pouvez le regarder ici.) Raskin a plus tard livré un argument passionné rappelant sa propre expérience ce jour-là.

«Tout autour de moi, les gens appelaient leurs femmes et leurs maris, leurs proches pour dire au revoir», a déclaré Raskin. «Sénateurs, cela ne peut pas être notre avenir. Cela ne peut pas être l’avenir de l’Amérique. Nous ne pouvons pas avoir des présidents incitant et mobilisant la violence de la foule contre notre gouvernement et nos institutions parce qu’ils refusent d’accepter la volonté du peuple.

Raskin et d’autres dirigeants démocrates ont également déclaré que les avocats de Trump créaient un dangereux précédent en affirmant que le procès était invalide parce que Trump n’était plus en fonction. Si cela était vrai, la fin du mandat de chaque président se transformerait en une «exception de janvier» alors qu’il serait à l’abri des conséquences de ses actes.