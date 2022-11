La journée désespérée d’un migrant à la recherche d’un travail à la Coupe du monde

Déçu, Nazmul est retourné directement à la gare pour un voyage en train qui, bien que le roman ait eu un coût et sans le travail promis à la fin. “Je vais juste aller dans ma chambre”, a-t-il dit. “Que puis-je faire d’autre?” Il parlerait à l’agent qui avait promis le travail, a-t-il dit, mais anticipait déjà la réponse : “Il dira : ‘J’ai remis les papiers, ça ne s’est pas produit, qu’est-ce que je suis censé faire ?'”

Nazmul a essayé de scanner sa carte de métro mais elle n’avait plus de crédit. Un travailleur l’a aidé à charger plus d’argent, lui demandant combien il aimerait ajouter. Nazmul a demandé le minimum ; il avait attendu des années pour faire son premier trajet dans le métro, qui a ouvert ses portes en 2019, et savait qu’il ne serait peut-être pas de retour de si tôt. Un groupe de supporters de la Coupe du monde est passé sans se soucier des frais de déplacement. Les autorités qatariennes avaient annulé toutes les poursuites contre les supporters, les journalistes et les travailleurs associés au tournoi.

Sa chambre se trouvait dans un immeuble délabré dans un quartier délabré à seulement 30 minutes à pied de Msheireb, un développement de luxe abritant de nouveaux condominiums, des hôtels cinq étoiles et des boutiques de créateurs. En chemin, Nazmul a souligné trois autres propriétés de couleur sable. “Ceux-ci ont été annulés”, a-t-il déclaré, expliquant comment quelques semaines seulement avant la Coupe du monde, des centaines d’hommes qui y vivaient ont été soudainement expulsés, dont beaucoup n’ont eu que 30 minutes pour récupérer leurs affaires et partir. Certains ont été laissés dormir dans la rue, selon les dépêches de l’époque, avant de finalement trouver des endroits beaucoup plus éloignés.