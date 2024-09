La Journée des enfants disparus de Floride 2024 sensibilise et redonne de l’espoir aux familles de Floride

Dans le but d’informer le public sur les enlèvements d’enfants, le Département de l’application de la loi de Floride a demandé aux étudiants leur avis sur le sujet.

« Enlèvement ! Un autre enfant innocent est enlevé. Environ 20 000 enfants disparaissent en Floride chaque année », a écrit Davis, un élève de cinquième année à l’école élémentaire Sallie Jones de Punta Gorda, dans un essai.

En fait, cette description intimidante était la première ligne de la pièce primée de l’étudiant pour le concours de la Journée des enfants disparus de Floride, qui vise à donner aux enseignants, aux parents et aux étudiants l’occasion de parler du « danger des étrangers » et des moyens sûrs de prévenir les enlèvements.

Lundi a eu lieu la 26e cérémonie annuelle de la Journée des enfants disparus de Floride, organisée par sa fondation et le FDLE. Plus de 100 participants se sont réunis au Musée de l’automobile de Tallahassee pour rendre hommage aux enfants disparus, rendre hommage aux employés de l’État et aux partenaires qui travaillent dans le domaine de la protection de l’enfance et pour sensibiliser à la sécurité et à la prévention des enlèvements.

« Nous nous souvenons des enfants qui ont perdu la vie, et nous nous souvenons également de ceux qui sont toujours portés disparus », a déclaré le commissaire du FDLE, Mark Glass. Il a personnellement serré dans ses bras et serré la main de 16 familles, pour honorer et se souvenir de leurs proches disparus.

Le département de police de Tallahassee distribue des cônes de neige aux enfants lors de la Journée des enfants disparus en Floride.

Le gouverneur Ron DeSantis et son épouse Casey n’étaient pas présents mais ont déclaré dans un message qu’ils ne pouvaient pas « imaginer l’agonie et le désespoir vécus par les familles confrontées à la disparition d’un enfant ».

En 2023, les agences de l’État ont enregistré plus de 29 045 enfants disparus dans le Florida Crime Information Center, selon le FDLE.

Selon le département de police de Tallahassee, il y a actuellement trois cas actifs de disparition d’enfants à Tallahassee. Entre janvier et juin, 177 signalements de disparition d’enfants ont été enregistrés.

Après la cérémonie, une foire sur la sécurité a eu lieu, à laquelle ont participé des centaines d’enfants, dont des élèves de la Trinity Catholic School et de la Renaissance Academy.

Le Florida Missing Endangered Persons Information Clearinghouse est une agence du Florida Department of Law Enforcement qui aide les forces de l’ordre et les citoyens à retrouver les personnes disparues en engageant le public dans la recherche d’enfants disparus et d’alertes AMBER.

L’État encourage les résidents à s’inscrire pour recevoir des alertes à alerteenfantsmanquants.com.

Les députés du bureau du shérif du comté de Leon distribuent des livrets de sécurité et des bracelets aux étudiants de la Renaissance Academy lors de la cérémonie de la Journée des enfants disparus de Floride.

Cet article a été publié à l’origine sur Tallahassee Democrat : La Floride commémore les enfants disparus lors d’une cérémonie annuelle