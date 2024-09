La Journée de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer approche | Strathmore Times

Par John Watson, journaliste de l’Initiative de journalisme local





La Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer approche, prévue le 21 septembre, et Alzheimer Calgary se prépare à sensibiliser et à ouvrir des discussions sur la démence.

« Nous souhaitons vraiment sensibiliser les gens non seulement à la maladie d’Alzheimer, mais également à tous les types de démence, et lutter contre la stigmatisation associée à ces maladies », a déclaré Cindy Bond, éducatrice et soutien aux aidants naturels à Alzheimer Calgary. « Nous avons beaucoup de choses à faire ici en interne pour célébrer cette journée, mais je pense que le thème ou le message principal que nous souhaitons transmettre est que nous voulons que les gens sachent qu’ils peuvent bien vivre avec la démence s’ils bénéficient des bons soutiens. »

Alzheimer Calgary fait la promotion de la disponibilité de plusieurs ressources à Strathmore pour les patients aux prises avec la démence, directement via leur site Web.

« Il se passe beaucoup de choses à Strathmore, si je comprends bien. Il y a le manuel de ressources pour les aînés du comté qui est disponible en ligne ; il y a des programmes de jour pour adultes disponibles pour les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins pour obtenir un peu de répit ; il y a un accès aux soins à domicile et un programme de conduite bénévole », a déclaré Bond, faisant référence aux ressources et aux soutiens régulièrement disponibles. « Je voulais également mettre en avant le Happy Gang qui se déroule… pour les aînés de 50 ans et plus auxquels ils peuvent accéder. Nous encourageons les aidants et la personne atteinte de démence à rester engagés. »

Selon Alzheimer’s Calgary, la démence ne se résume pas à une simple perte de mémoire, mais plutôt à un ensemble complexe de maladies qui touchent plus de 600 000 Canadiens. Ils estiment que ce nombre doublera d’ici 2030.

La démence est considérée comme un terme générique qui inclut une référence à plus de 100 maladies qui affectent le cerveau.

Il est souligné que les personnes atteintes d’une forme de démence sont toujours capables de vivre une vie épanouissante et significative et de participer à des activités communautaires.

Bond a recommandé aux résidents de Strathmore de rechercher un calendrier d’événements et de vérifier ce qui se passe localement – non seulement pendant les périodes de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, mais aussi pour maintenir un sentiment de communauté pour les personnes âgées.

« Rester en contact – nous savons que c’est important pour notre santé mentale, et cela inclut certainement les personnes atteintes de démence, ainsi que leurs soignants », a-t-elle déclaré. « La stigmatisation associée à la démence peut laisser les gens isolés, et nous encourageons vraiment à sortir et à parler aux gens, à rejoindre des groupes et à voir ce qui se passe, à continuer d’apprendre et à grandir en tant que personne. »

Après la Journée de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la marche et la course annuelles Alzheimer Calgary auront lieu le 13 octobre. De plus amples informations sur l’événement pour ceux qui souhaitent faire un don et/ou participer sont disponibles en ligne.