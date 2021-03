La Journée de la lecture à travers l’Amérique, autrefois synonyme du Dr Seuss, se diversifie. Voici pourquoi les choses ont changé.

Lundi marque le début du Mois national de la lecture – avec des célébrations à travers le pays prévues pour la «Journée de la lecture à travers l’Amérique» mardi.

La journée sera un peu différente cette année, de nombreux étudiants américains apprenant virtuellement à cause de la pandémie COVID-19. Mais l’Association nationale de l’éducation a prévu une variété d’événements virtuels – pas seulement en mars, mais toute l’année – pour marquer l’occasion.

Ce n’est pas la seule différence: la NEA est passée de l’auteur populaire pour enfants Dr Seuss à se concentrer sur divers livres pour enfants, une décision qui a suscité une controverse sur les médias sociaux.

Alors que le président Joe Biden a noté dans sa proclamation présidentielle «Read Across America Day» que «pour de nombreux Américains, le chemin de l’alphabétisation commence par l’heure du conte dans leur classe» – et que cette journée était un réengagement important en faveur de la compréhension nationale de la lecture – il a différé des présidents Donald Trump et Barack Obama en omettant le nom du Dr Seuss.

Voici ce qu’il faut savoir sur la célébration annuelle de la lecture et la récente controverse qui l’entoure:

Qu’est-ce que la journée Read Across America?

Lancé en 1998 par la NEA, «Read Across America Day» a été créé pour encourager les enfants à lire. Il s’est ensuite développé en un programme ouvert toute l’année, avec des célébrations spéciales en mars.

«Ce programme ouvert toute l’année vise à motiver les enfants et les adolescents à lire des événements, des partenariats et des ressources de lecture qui concernent tout le monde, pour tout le monde», indique le site Web de l’AEN du programme.

Comment la journée est-elle liée au Dr Seuss?

Depuis sa création, la journée annuelle de lecture a lieu le ou vers le 2 mars, date de l’anniversaire du Dr Seuss. Cette année, il aura lieu le jour de son 117e anniversaire. Et pour de nombreux Américains, «Read Across America Day» est célébré à côté de son anniversaire.

Jusqu’en 2018, date à laquelle son contrat a pris fin, la NEA s’était associée au Dr Seuss Enterprises.

«L’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes associés à Seuss il y a 20 ans en 1997 était de lancer ce programme», a déclaré le porte-parole de la NEA, Steven Grant, au School Library Journal en 2017. «C’était la stratégie à l’avant, pour que les enfants voient le Dr. Seuss. Chat dans le chapeau et susciter une certaine attention.

Pourquoi le Dr Seuss est-il devenu controversé?

Au cours des dernières années, cependant, l’attention de la journée s’est déplacée de l’auteur en raison à la fois d’une attention accrue envers l’inclusivité dans la littérature pour enfants et d’une confrontation avec les nuances racistes de l’œuvre de Seuss.

Une étude de 2019 de la Conscious Kid’s Library et de l’Université de Californie à San Diego, des chercheurs ont étudié 50 livres pour enfants et plus de 2200 personnages créés sur des décennies par l’auteur pour enfants.

Ce qu’il a découvert: «Sur les 2 240 caractères humains (identifiés), il y a quarante-cinq caractères de couleur représentant 2% du nombre total de caractères humains». Et de cette fraction, 43 ont des représentations orientalistes et deux s’alignent sur le thème de l’anti-noirceur, selon l’étude.

« Notamment, chaque personnage de couleur est masculin. Les hommes de couleur ne sont présentés que dans des rôles serviles, exotifiés ou déshumanisés », ont écrit les auteurs de l’étude, Katie Ishizuka et Ramón Stephens. « Cela reste vrai également dans leur relation avec les personnages blancs. Le plus surprenant est l’invisibilité totale et l’absence de femmes et de filles de couleur dans toute la collection de livres pour enfants de Seuss. »

Les écoles interdisent-elles vraiment les livres du Dr Seuss?

Au cours de la semaine dernière, de faux rapports ont fait surface selon lesquels les écoles publiques du comté de Loudoun en Virginie avaient interdit les livres du Dr Seuss.

Le district scolaire a rapidement publié une déclaration pour clarifier, écrivant que, compte tenu de l’étude de 2019 et de « l’accent mis par le district sur l’équité et l’enseignement adapté à la culture », il a publié des conseils aux écoles « au cours des deux dernières années » pour ne pas connecter exclusivement la Journée de lecture à travers l’Amérique. avec l’anniversaire du Dr Seuss. Ses livres, cependant, sont toujours disponibles pour les lecteurs dans les bibliothèques de district.

Read Across America suit les mêmes orientations depuis 2017.

«Il ne s’agit pas de lire ou de ne pas lire certains livres, il s’agit de sensibiliser aux préjugés sociaux et systémiques que ces livres promeuvent», a déclaré Stephens en 2017. «Dr. Seuss et la blancheur sont le reflet du silence écrasant dans l’alphabétisation en ce qui concerne les questions de race, en particulier avec les jeunes et les Blancs.

Quels livres promouvant la diversité sont recommandés par la NEA?

L’AEN a une liste de lectures recommandées pour l’année, qui s’adresse à une diversité de lecteurs, sur son site Web.

Les recommandations de mars: « Tiara’s Hat Parade » de Kelly Starling Lyons; « Chaque petite étincelle » de Pablo Cartaya; et « Ils nous ont appelés ennemis » de George Takei, Justin Eisinger et Steven Scott.