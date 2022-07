La journée communautaire d’août de Pokemon Go mettra en vedette Galarian Zigzagoon

La journée communautaire d’août de Pokemon Go aura lieu le 13 août, a annoncé le développeur de jeux Niantic. La star de l’événement du mois prochain sera Galarian Zigzagoon, et il y aura une variété de bonus en jeu à gagner, y compris une augmentation des bonbons et de la poussière d’étoile. Voici tout ce que vous devez savoir sur la journée communautaire d’août.

Quand est la journée communautaire d’août ?

La journée communautaire d’août a lieu le samedi 13 août. L’événement proprement dit se déroule de 11 h à 14 h, heure locale, avec des raids bonus Galarian Linoone qui se poursuivent ensuite de 14 h à 19 h.

Pokemon vedette d’août: Galarian Zigzagoon

La star de la journée communautaire d’août est Galarian Zigzagoon, une variante sombre / normale de Zigzagoon introduite pour la première fois dans Pokemon Sword and Shield. Tout au long de l’événement, Galarian Zigzagoon apparaîtra dans la nature plus fréquemment que d’habitude, et vous aurez plus de chances d’en rencontrer un brillant.

De plus, Pokemon Go proposera une nouvelle histoire de recherche spéciale payante autour de Galarian Zigzagoon lors de la journée communautaire d’août. Un ticket pour accéder à l’histoire de la recherche coûtera 1 $, et l’accomplissement des tâches vous rapportera diverses récompenses, y compris plus de chances d’attraper le Pokémon présenté.

Mouvement de la journée communautaire : Obstruer

En plus de l’augmentation des apparitions de Zigzagoon, vous aurez une chance d’obtenir un mouvement spécial exclusif à l’événement lors de la journée communautaire d’août. Tout Galarian Linoone que vous transformez en Obstagoon avant 19 heures, heure locale, apprendra l’obstruction d’attaque chargée de type sombre.

Autres bonus

Comme d’habitude, une poignée de bonus en jeu seront actifs lors de la journée communautaire d’août. Jusqu’à 14 heures, heure locale, vous gagnerez le triple Stardust et le double de bonbons pour avoir attrapé des Pokémon, et les joueurs de niveau 31 ou supérieur auront également une chance accrue d’obtenir des bonbons XL.

De plus, tous les modules d’encens et de leurre que vous utiliserez pendant l’événement dureront trois heures au lieu de leur durée habituelle. Comme mentionné, il y aura également des raids bonus Galarian Linoone après la fin de la journée communautaire. Battez le boss du raid et Galarian Zigzagoon apparaîtra plus fréquemment autour du gymnase hôte pendant 30 minutes.

En attendant, Pokemon Go a encore quelques événements prévus pour ce mois-ci. L’oiseau légendaire Moltres est de retour dans des raids cinq étoiles, et de nouveaux Pokémon feront leurs débuts dans Pokemon Go dans le cadre d’un événement mystère à partir du 27 juillet. Vous pouvez vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le jeu ce mois-ci dans notre Tour d’horizon des événements de juillet.