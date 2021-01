Sacha Baron Cohen est connu pour ses opinions politiques fortes sur le président américain Donald Trump, mais il est également célèbre pour habiller son fils avec des vêtements ordinaires pas trop chers. L’acteur de 49 ans a été aperçu avec son fils près d’une piscine en Australie. Le fils de Sacha portait un vêtement particulier qui s’appelle une serviette de plage à capuche.

Le produit est créé par l’Australie Kmart et est devenu tout à fait un succès dans le pays pendant les étés. Dans les images partagées par Courrier quotidien, Sacha est vu dans un t-shirt bleu et des bermudas bleus alors qu’il accompagne son fils pour une journée à la plage. On voit son fils portant une serviette de plage à capuche de couleur charbon avec des rayures blanches.

Sacha est marié à l’actrice australienne Isla Fisher et le couple a trois enfants ensemble, des filles Olive, 12 ans et Elula, 9 ans et un fils de cinq ans, Montgomery. L’année dernière, la famille a déménagé de son domicile de Los Angeles à Sydney en Australie. Dans un récent rapport de Le Sydney Morning Times, un initié a déclaré que la raison pour laquelle le couple hollywoodien avait choisi de déménager dans un autre pays était parce qu’il ne voulait pas élever ses enfants dans l’Amérique de Trump.

Sacha a publiquement critiqué le président Donald Trump pour son racisme et son incompétence. L’acteur a également licencié des entreprises technologiques comme Facebook, Google et Twitter pour leur incapacité à lutter contre les fausses nouvelles et les discours de haine qu’elles propagent. Son film de 2020, Borat, était une satire sur le gouvernement américain, les suprémacistes blancs et les médias sociaux. Le film est sorti quelques semaines avant que les États-Unis ne se rendent aux élections présidentielles.

En 2020, les États-Unis ont également été témoins d’une manifestation nationale Black Lives Matter qui a été confrontée à la force de plusieurs États. Le Sydney Morning Times Le rapport mentionne que c’est ce vaste gouffre politique qui a poussé Sacha et Isla à faire le pas.