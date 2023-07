La Journée annuelle de la jeunesse à Joliet revient en août – Shaw Local

Le Joliet Unity Movement tiendra sa Journée annuelle de la jeunesse 815 le 12 août.

L’événement au Nowell Park aura lieu de 12h à 17h

« La Journée annuelle du 815 est devenue une célébration de fin d’été précieuse pour les jeunes et les familles de Joliet et des environs », a déclaré le Joliet Unity Movement dans un communiqué de presse. « Nous invitons toute la communauté à se joindre à nous pour célébrer notre jeunesse et mettre en valeur leurs nombreux talents tout au long de la journée. »

L’événement comprend un tournoi de basket-ball 3 contre 3 sur le nouveau terrain de basket Kobe et Giana Bryant du parc. Les autres activités comprennent un concours de corde à sauter Double Dutch, un concours de tir à la corde, des performances, des prix de musique et des stations d’activités.

Le principal commanditaire de l’événement est D’Arcy Buick GMC.

Pour plus d’informations, appelez le 815-324-2499 ou envoyez un courriel à [email protected].