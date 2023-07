Un célèbre journaliste russe a été hospitalisé après avoir été battu en Tchétchénie.

Elena Milashina, écrivaine et journaliste primée, a été « sauvagement » battue par un groupe d’assaillants lors d’un voyage en Tchétchénie, une république russe.

« Les doigts d’Elena Milashina ont été cassés et elle perd parfois connaissance. Elle a des ecchymoses sur tout le corps », a déclaré le groupe de défense des droits humains Memorial.

Milashina aurait été battue alors qu’elle se rendait de l’aéroport avec l’avocat Alexander Nemov.

Des photos de Milashina dans un lit d’hôpital et couverte de blessures ont été publiées par le groupe de défense des droits humains Committee Against Torture.

Memorial a déclaré que Milashina et Nemov « ont été sauvagement frappés à coups de pied, y compris au visage, ont reçu des menaces de mort et ont été menacés avec une arme à feu sur la tête. Leur équipement a été emporté et brisé ».

Le journal indépendant russe Novaya Gazeta, une publication pour laquelle Milashin travaille, a confirmé les informations faisant état de l’agression.

Novaya Gazeta a déclaré que Milashina était en visite en Tchétchénie pour assister à la condamnation de Zarema Musayeva, dont les trois enfants ont été exilés en raison de l’opposition au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov.

Milashina a signalé des violations des droits humains dans toute la Russie, y compris de nombreux incidents en Tchétchénie.