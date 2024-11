la journaliste Imara Jones sur la dangereuse montée des publicités politiques anti-trans

Imara Jones tournait un documentaire lors d’un road trip en Californie lorsqu’elle a pris une pause pour faire défiler l’actualité. Une histoire sur les législateurs de l’État de l’Idaho interdire les filles transgenres le fait de jouer dans des équipes sportives féminines dans les écoles publiques a attiré son attention ; c’était la deuxième législation anti-trans que Jones voyait adoptée en 2020. Elle s’est tournée vers son producteur et lui a dit qu’ils devaient se pencher sur « ces trucs anti-trans ». Des dizaines de factures similaires ont été introduit dans les palais d’État de tout le pays peu de temps après.

Un an plus tard, Jones a lancé son podcast La machine anti-haine trans : un complot contre l’égalité pour enquêter sur les extrémistes religieux, les groupes politiques conservateurs et les milliardaires qui défendent un programme anti-trans.

Depuis, l’urgence de son travail n’a fait que croître. Les Républicains ont dépensé plus de 65 millions de dollars sur les publicités télévisées anti-trans ces derniers mois, selon le New York Times, malgré l’impact négatif qu’elles ont sur la sécurité et le bien-être des personnes trans, et peu preuve de son efficacité à influencer les électeurs. Et dans 2023 et 2024plus de 500 projets de loi anti-LGBTQ ont été déposés chaque année.

Les questions anti-trans fonctionnent mieux lors d’élections très serrées où les marges sont très serrées Imara Jones

Sur son podcast, Jones – journaliste trans noire et fondatrice de la plateforme TransLash Media – enquête sur l’industrie anti-trans sur un ton conversationnel, tout en centrant les voix et les expériences des personnes trans. « Je crois que lorsque vous voyez la même chose se produire dans différentes parties du pays en même temps, c’est quelque chose sur lequel il faut se pencher », a déclaré Jones. « Je pense que les coïncidences sont toujours un formidable terrain fertile pour le journalisme et pour regarder sous le capot de ce qui se passe. »

Dans le premier épisode de la saison de cette année, Jones examine comment le groupe paramilitaire Proud Boys utilise une rhétorique anti-trans pour attiser des bouleversements politiques. Les milices d’extrême droite se sont développées à un rythme sans précédent ces dernières années, selon au Southern Poverty Law Center (SPLC), tandis que politique violence en général, a également augmenté.

Pour les personnes trans, une telle rhétorique peut conduire à une violence accrue à leur encontre, ainsi qu’à des idées suicidaires. UN rapport récent du groupe de défense LGBTQ+ The Trevor Project a révélé que les tentatives de suicide parmi les jeunes trans et non binaires ont augmenté jusqu’à 72 % dans les États qui ont promulgué des lois anti-trans.

« Nous savons que les personnes trans dans leur ensemble sont confrontées à davantage de violence depuis qu’il y a eu une augmentation de la rhétorique anti-trans en termes de crimes haineux », a déclaré Jones. «Nous savons donc qu’il y a un impact sur la sécurité et le bien-être des personnes uniquement en raison de la [public] conversation. »

Jones espère que grâce à son travail, la presse et les dirigeants politiques commenceront à considérer la rhétorique anti-trans comme une menace sérieuse à la démocratie et à la sécurité de la communauté.

« La plus grande solution est de prendre ces attaques au sérieux », a déclaré Jones, « de comprendre la manière dont elles sont déployées pour la violence paramilitaire, pour la violence politique, pour déstabiliser les communautés, pour saper politiquement les conversations démocratiques, pour retirer des votes ».

Une « panique morale trans »

Des publicités anti-trans sont déployées par le Républicain faire la fête maintenant en raison de l’étroitesse du élection présidentielleselon Jones. Par exemple, lors du débat de septembre, Trump a attaqué Kamala HarrisCommentaires de 2019 sur son soutien à la chirurgie d’affirmation de genre pour les personnes trans incarcérées. « Les questions anti-trans fonctionnent mieux lors d’élections très serrées où les marges sont très serrées et où vous essayez simplement de convertir un ou deux votes par circonscription, et c’est suffisant pour vous aider à gagner », a déclaré Jones.

Une autre raison pour laquelle les publicités anti-trans sont particulièrement importantes aujourd’hui est que le Parti républicain les utilise pour courtiser les électeurs qui ont soutenu la candidate républicaine Nikki Haley, qui a couru sur une plateforme anti-transa-t-elle ajouté. Beaucoup de ces électeurs sont des femmes de banlieue qui penchent pour le républicain, mais qui votent parfois démocrate aux élections locales. Les deux partis se disputent désormais leurs voix. « Harris fait un jeu pour l’électeur de Nikki Haley, et il y a des indications qu’elle gagne suffisamment de terrain pour peut-être lui faire passer le cap », a déclaré Jones. « C’est exactement le type de population qui serait réceptive aux messages anti-trans. »

Les nationalistes chrétiens et les politiciens de droite considèrent les personnes trans comme un dommage collatéral alors qu’ils s’efforcent de remporter des victoires politiques, selon Jones. Et à la rhétorique anti-trans s’ajoute l’opposition aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Une « panique morale trans » au sein de l’extrême droite a conduit à une augmentation de la législation qui interdit à la fois les politiques DEI et les protections trans, a déclaré Emerson Hodges, analyste de recherche pour le projet de renseignement du SPLC. Au sein du Intelligence Project, Hodges suit la haine et l’extrémisme grâce à une surveillance en personne et en ligne.

« Les groupes anti-LGBT qui s’allient avec des groupes trans-exclusifs poussent également ce qu’ils appellent la « diversité de points de vue » pour faire reculer les protections DEI dans les maisons d’État et dans les entreprises », a déclaré Hodges. Présentée comme l’inclusion de diverses perspectives dans un argument, la diversité des points de vue est problématique car elle favorise ce faux récit selon lequel la DEI est une menace pour les hommes chrétiens blancs », a-t-il déclaré, « et ils l’utilisent pour pousser ces anti-trans et anti-LGBT. factures ».

Parallèlement à une augmentation des tentatives de suicide parmi les personnes trans et non binaires, la législation anti-trans peut conduire à des violences contre les personnes trans de couleur, a déclaré Hodges. Vingt-sept personnes trans ont été tuées cette année, selon HRCdont 74 % sont des personnes de couleur et 48 % sont noires. « Lorsque nous examinons ces tendances de violence envers les personnes trans », a déclaré Hodges, « il est important de se rappeler que ces tendances de violence sont affectées par la législation et la politisation de la société. affirmation trans.»

Alors que Jones a commencé son podcast en 2019 pour souligner les dangers de la législation anti-trans, elle espère un jour célébrer la vie des personnes trans. Mais d’abord, les dirigeants politiques doivent œuvrer à la création d’une société dans laquelle les personnes trans et non conformes au genre peuvent vivre sans craindre la violence.

« Nous aimerions nous concentrer sur la diffusion de toutes les bonnes nouvelles et des histoires positives qui entourent les personnes trans de tous horizons et de tous horizons », a déclaré Jones. « Mais le monde va devoir coopérer un peu pour nous permettre de faire cela. »