La journaliste est « choquée » après que le gouverneur du Nebraska l’ait licenciée comme étant « de la Chine communiste »

Une journaliste d’origine chinoise s’exprime, quelques semaines après que le gouverneur du Nebraska, Jim Pillen, a rejeté son article sur son entreprise, Pillen Family Farms, parce que « l’auteur vient de la Chine communiste ».

Yanqi Xu, 27 ans, immigrant chinois et journaliste pour le journal indépendant Flatwater Free Press, a déclaré à NBC News que les commentaires de Pillen constituaient une forme de « parti pris ». Pillen, un républicain, avait fait ces remarques sur la station de radio KFAB d’Omaha en septembre, après qu’on lui ait demandé de répondre à son article révélant des niveaux élevés de nitrate dans ses fermes porcines.

« Numéro 1, je ne l’ai pas lu. Et je ne le ferai pas », a déclaré Pillen à l’antenne à propos de l’article de Xu. « Numéro 2, tout ce que tu as à faire c’est de regarder l’auteur. L’auteur vient de la Chine communiste. Qu’est-ce que tu as besoin de savoir de plus ?

Yanqi Xu. Avec l’aimable autorisation de Yanqi Xu

Cette semaine – avec la bénédiction de Xu et après avoir consulté des avocats spécialisés en droit de l’immigration pour s’assurer que son statut de visa ne serait pas compromis – Matt Wynn, directeur exécutif du Nebraska Journalism Trust, qui a lancé Flatwater Free Press, a publié une chronique pour sa défense.

« Yanqi est aux États-Unis depuis 2017. … C’est, a-t-elle dit, la première fois que quelqu’un la radie en raison de son origine. Et cela a été diffusé en direct par le gouverneur du Nebraska », a écrit Wynn. «En tant qu’employeur, cela m’exaspère. En tant que partisan de la démocratie et d’une presse libre, cela m’attriste. En tant que Nebraskain, cela m’embarrasse.

Le bureau de Pillen n’a pas répondu à la demande de commentaires de NBC News.

Xu, qui s’est dite reconnaissante que son employeur l’ait soutenu, a ajouté que les paroles de Pillen s’inscrivaient potentiellement dans un récit d’« altération des personnes d’origine chinoise ».

« J’essaie toujours de comprendre cela », a-t-elle déclaré. « Je peux certainement voir le parti pris là-bas. »

Même si elle avait besoin de temps pour digérer les commentaires, elle a déclaré qu’en tant que journaliste, elle souhaitait s’exprimer pour demander des comptes au gouverneur.

« Je pense qu’il est important de s’exprimer et cela peut être vraiment très difficile au début parce que d’une certaine manière, cela vous place au centre de l’histoire », a déclaré Xu. « Surtout en tant que femme de couleur, si l’autre personne qui a fait un tel commentaire à votre sujet est la personne la plus puissante de l’État, comment réagissez-vous ? Mais je pense que pour ma part, je me suis retrouvé à revenir à ce point : si je ne le fais pas, qui le ferait ? »

L’Association des journalistes asiatiques américains a également publié mercredi une déclaration soutenant Xu.

« L’Association des journalistes asiatiques américains se tient aux côtés de Yanqi Xu, la journaliste de Flatwater Free Press qui a été la cible de remarques visant à rejeter ses reportages en raison de son pays d’origine », indique le communiqué. « Disposer d’une presse indépendante et diversifiée est essentiel à la démocratie, et Xu, une journaliste d’investigation qui a grandi en Chine, mérite de faire son travail sans être jugée en raison de sa nationalité. »

Xu a raconté que le jour de l’interview radio, elle était sur le terrain, travaillant sur d’autres reportages sur les fermes porcines de Pillen. Lorsqu’elle est revenue à la salle de rédaction le lendemain, son rédacteur en chef l’a informée de l’interview du gouverneur. Au début, elle espérait que Pillen répondrait au contenu de son article, expliquant que ses tentatives passées pour obtenir une réponse n’avaient pas abouti.

« Ma réaction immédiate a été : ‘Oh, wow, il répond enfin' », a déclaré Xu. «Mais je ne m’attendais pas à ce que son seul véritable commentaire concerne qui je suis et d’où je viens. J’ai donc été assez choqué.

Xu a déclaré qu’elle n’avait rencontré aucun commentaire aussi biaisé au cours de ses deux années d’existence. en tant que journaliste travaillant au Nebraska.

« Je ne pense pas que votre pays d’origine vous définisse », a déclaré Xu. « Lorsque j’interagis avec les gens, les Nebraskans sont en fait plutôt accueillants. Et à bien des égards, j’ai senti que j’avais une communauté ici.

La chronique de son organisation, a déclaré Xu, a envoyé un message critique à la communauté.

« Je pense qu’il est également très important que d’autres Américains d’origine chinoise ou d’autres immigrants chinois comprennent que notre rédaction pense que ce n’est pas juste que le gouverneur dise quelque chose comme ça », a déclaré Xu.

Wynn a également déclaré à NBC News qu’il était incrédule après avoir entendu les commentaires de Pillen, mais a ajouté qu’il était fier de défendre le journalisme et les journalistes.

« Une fois que nous avons su qu’elle était légalement en sécurité, il ne faisait aucun doute que nous devions réagir », a-t-il déclaré.

Depuis l’interview radiophonique, Xu a déclaré qu’elle avait reçu un élan de soutien de la part de ses pairs et d’autres personnes.

« J’ai déjà entendu tellement de commentaires et de réponses positifs, rien qu’à partir d’aujourd’hui. Et je pense que cela me permettrait certainement de continuer », a-t-elle déclaré.