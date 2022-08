La journaliste du Kane County Chronicle Brenda Schory honorée en tant que journaliste de l’année par l’Illinois Press Association – Shaw Local

La journaliste du Kane County Chronicle, Brenda Schory, a été nommée journaliste de l’année par l’Illinois Press Association.

Schory a été honoré lors d’un banquet de remise de prix le vendredi 12 août à Springfield.

Schory a été choisi parmi six candidats qualifiés pour le journaliste de l’année par un panel de trois membres du conseil d’administration de l’Illinois Press Foundation qui a examiné tous les documents des candidats. Elle a été nominée pour son travail sur l’audit du comté de Kane sur la carte d’approvisionnement émise par le directeur des technologies de l’information Roger Fahnestock, qui a révélé que le comté avait payé près de 60 000 $ de l’argent des contribuables pour les frais de scolarité d’un employé.

Schory a commencé à travailler pour Shaw Media en 1993 et ​​a couvert une variété de rythmes et de communautés au cours de son mandat au sein de l’entreprise. Schory couvre actuellement Genève, ainsi que le comté de Kane en général.

“Brenda est une journaliste exceptionnelle et quelqu’un sur qui on peut compter pour faire tout ce qu’on lui demande”, a déclaré Aimee Barrows, rédactrice en chef du Kane County Chronicle. “Brenda a travaillé sans relâche au cours de ses années chez Shaw Media tout en couvrant certaines des plus grandes histoires des TriCities et c’est vraiment un plaisir de travailler avec elle.”

Le maire de Genève, Kevin Burns, a déclaré que Schory avait un “engagement inaltérable envers l’intégrité journalistique et la narration”.

“S’il est vrai que les journalistes écrivent le premier brouillon de l’histoire, alors nous devons une dette de gratitude à Brenda pour avoir aidé à découvrir, capturer, rapporter et même sécuriser l’histoire de la vallée de la rivière Fox”, a déclaré Burns.

Une grande partie du travail d’enquête de Schory, pour lequel elle a reçu une reconnaissance à l’échelle de l’État, est le résultat de demandes d’accès à l’information qui deviennent la base de ses reportages.

« Les lecteurs et les contribuables bénéficient de l’engagement de Brenda à aller au fond d’une histoire grâce à sa détermination, à la création de sources et à son amour du reportage », a déclaré Dennis Anderson, vice-président du développement des nouvelles et du contenu de Shaw Media. “Brenda est une combattante et s’engage à faire en sorte que les archives publiques restent publiques. Nous sommes si fiers d’elle et de la reconnaissance qu’elle mérite si largement.