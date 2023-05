La journaliste d’ITV News Emily Morgan décède à l’âge de 45 ans

Des hommages ont été rendus à Emily Morgan, rédactrice en chef de la santé et des sciences d’ITV News, décédée à l’âge de 45 ans, a annoncé le diffuseur.

Morgan, dont la carrière avec la chaîne a duré plus de deux décennies, a récemment reçu un diagnostic de cancer du poumon et est décédée vendredi soir entourée de sa famille.

La journaliste, qui a joué un rôle central dans la couverture de la pandémie de Covid par ITV News, a été décrite comme une « journaliste brillante » et une « femme merveilleuse » par ses collègues.

Chris Ship, le rédacteur en chef royal de la chaîne, a écrit sur Twitter : « C’était une si belle personne et une amie chère. En tant que rédactrice en chef de la santé, Emily n’a pas eu peur de signaler Covid à la nation en 2020.

« Talentueux, gentil, plein d’humanité. Elle avait 45 ans.

Lucrezia Millarini, une lectrice de nouvelles d’ITV, a déclaré: « Quel privilège d’avoir connu, ri et travaillé avec cette femme merveilleuse. Je suis tellement désolé qu’elle soit partie.

« Notre salle de presse et nos programmes ne seront plus les mêmes.

« Chaque morceau d’amour à la famille d’Emily. Je ne peux pas imaginer leur perte en ce moment.

Morgan a commencé avec ITV News en tant que producteur et a été basé à Westminster pendant cinq ans.

Elle est ensuite devenue journaliste et a occupé de nombreux postes, notamment celle de correspondante au Pays de Galles et dans l’ouest de l’Angleterre, de correspondante politique et de rédactrice en chef de la santé. Elle a récemment été promue rédactrice en chef de la santé et des sciences.

Andrew Dagnell, rédacteur en chef d’ITV Network News, a déclaré que le diffuseur était profondément attristé par la mort d’un « collègue remarquable ».

Il a ajouté: «Ses reportages ont contribué à exposer l’immense pression et la tension subies par les travailleurs du NHS, et elle est devenue une voix de confiance pour le public pendant une période sans précédent.

« La passion d’Emily pour le rôle était évidente dans tout ce qu’elle faisait et son travail était un rappel constant de l’importance du journalisme. Son dévouement à informer et à éduquer nos téléspectateurs continuera d’inspirer tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.

« Nos pensées vont à la famille d’Emily. Emily était fière d’être journaliste, mais elle était encore plus fière de sa famille. Elle les adorait. Nous leur envoyons notre amour et notre soutien en cette période incroyablement difficile.

« Emily était une journaliste exceptionnelle, une mère et une épouse dévouée et une véritable pionnière dans notre domaine. Son amitié, son professionnalisme et son énorme contribution à notre industrie et à la conversation publique ne seront pas oubliés.

Après l’annonce de sa mort samedi, le NHS England a rendu hommage à la journaliste et a tweeté: « Tout le monde au NHS England est profondément attristé d’apprendre cette terrible nouvelle.

« Emily était une brillante journaliste dont la couverture de Covid en particulier était exceptionnelle. Elle nous manquera énormément et nos pensées vont à ses collègues, ses amis et, surtout, sa famille.