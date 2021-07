La journaliste de la NBA Rachel Nichols revient sur ESPN au milieu de la fureur de Maria Taylor

« Si vous avez besoin de lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à cause de votre record de longue date en matière de diversité – que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – allez-y », a déclaré Nichols sur l’appel, dont l’audio a été publié par le Times.

Nichols avait supposé que ce travail serait ici, dans le cadre de son contrat, et a suggéré à Mendelsohn que Taylor avait obtenu le poste à cause de sa race – et parce qu’ESPN, qui appartient à Walt Disney Co., voulait polir ses références de « diversité ». .

Une grande partie du monde des médias de la NBA parle de Nichols et Taylor depuis dimanche, quand une bombe du New York Times expose a révélé les détails de l’appel téléphonique de juillet 2020 que Nichols a eu avec Adam Mendelsohn, le conseiller en communication de haut niveau de la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James.

« Il y a tellement de choses dont on parle aujourd’hui », a déclaré Nichols sans ironie au début de la diffusion de mercredi de l’émission axée sur le basket-ball, qui a commencé comme prévu à Phoenix à 16 h HE.

Nichols, une journaliste blanche de la NBA, est revenue mercredi avec son émission « The Jump » après une pause inopinée d’une journée au milieu de la fureur de sa remarque liée à la course l’année dernière à propos d’une collègue noire, Maria Taylor.

Nichols avait été la principale journaliste de touche pendant les éliminatoires de la NBA, et on supposait qu’elle continuerait ce travail pendant la finale entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks. Au lieu de cela, Malika Andrews – qui est noire – a obtenu la place de touche pour la finale.

Taylor, d’autre part, a été nommé animateur avec d’autres talents ESPN de l’émission d’avant-match et de mi-temps du réseau « NBA Countdown ».

ESPN avait noté mardi que Nichols continuerait d’animer son émission « The Jump » en semaine pendant les finales à partir des sites des jeux.

« Nous pensons que c’est [the] meilleure décision pour toutes les personnes concernées afin de rester concentré sur les finales NBA. Rachel continuera d’héberger ‘The Jump’ « , a déclaré ESPN dans un communiqué mardi.

C’est peut-être vrai, désormais, mais ce n’était pas le cas quelques heures après l’annonce de mardi.

Au lieu de cela, « The Jump » et Nichols ne se sont pas présentés comme prévu.

Et ESPN n’a pas expliqué pourquoi elle était absente.

Au lieu de « The Jump », ESPN a diffusé deux autres animateurs ESPN, Jalen Rose et David Jacoby, qui sont apparus dans leur émission « Jalen & Jacoby ».

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a pris la défense de Nichols mardi.

Silver a déclaré aux journalistes que « les gens reconnaissent que les gens font des erreurs, que les carrières ne devraient pas être effacées par un seul commentaire, que nous devrions juger les gens en fonction du contexte plus large de leur travail et de qui ils sont ».

Nichols s’était excusée lundi lors de son émission pour la polémique sur son appel avec Mendelsohn.

« À quel point je suis profondément désolé d’avoir déçu ceux que j’ai blessés, en particulier Maria Taylor, et à quel point je suis reconnaissant de faire partie de cette équipe », a déclaré Nichols.

Nichols aurait contacté Taylor pour s’excuser directement, mais a été repoussé.

Mendelsohn, qui est également blanc, dans une déclaration à CNBC dimanche s’est excusé pour un commentaire qu’il a fait à Nichols lors de l’appel de l’année dernière.

Il lui avait dit : « Je ne sais pas. Je suis épuisé. Entre Me Too et Black Lives Matter, il ne me reste plus rien. »

Dans un e-mail à CNBC, Mendelsohn a déclaré: « J’ai fait un commentaire stupide et négligent enraciné dans le privilège et je suis sincèrement désolé », a déclaré Mendelsohn, qui a cofondé l’année dernière le groupe de défense des électeurs noirs de James More Than A Vote.

« Je n’aurais pas dû le dire ou même le penser », a déclaré Mendelsohn. « Je travaille pour soutenir ces mouvements et je sais que les personnes touchées par ces problèmes ne sont jamais épuisées ou n’ont plus rien. Je dois continuer à vérifier mes privilèges et travailler pour être un meilleur allié », a-t-il ajouté.