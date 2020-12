Sophie Raworth a eu le cœur brisé après que son chien bien-aimé ait été tué dans un accident de voiture d’horreur.

La lectrice de nouvelles de la BBC, 52 ans, s’est tournée vers Twitter alors qu’elle rassemblait suffisamment de force pour partager la terrible nouvelle selon laquelle Winnie avait été tragiquement heurtée par une voiture vendredi soir.

Elle a écrit: « Notre magnifique chiot cavapoo Winnie est mort vendredi soir. Elle a été heurtée par une voiture, poursuivant des écureuils.

«Je n’ai jamais su qu’il était possible d’aimer autant un chien. Une joie totale et ma compagne constante. Elle était aussi ma toute nouvelle copine de course. Elle adorait courir. Le cœur brisé.

Dan Walker de BBC Breakfast a été parmi les premiers à commenter la tragédie, partageant un cliché de son propre chiot alors qu’il écrivait: « Je suis désolé d’entendre cette Sophie. Ils deviennent juste une partie si importante de la vie. »

Pendant ce temps, sa collègue Ashitha Nagesh a écrit: « C’est une si triste nouvelle, je suis vraiment désolée pour votre perte x. »

Le présentateur de BBC Points West, Alex Lovell, a ajouté: « Oh Sophie. Je suis vraiment désolé. C’est déchirant et écrasant. Donnez-vous le temps de pleurer. La perte équivaut à celle d’un membre de la famille – à ceux qui aiment vraiment. »

La tragédie survient alors que Sophie a révélé qu’elle se sentait « claustrophobe » en rapportant le coronavirus alors que le monde « devenait plus petit ».

Malgré cela, elle a trouvé le moyen idéal de vaincre ce sentiment, en prenant les routes et en adoptant la course.

S’adressant à Runner’s World UK, Sophie a déclaré: «C’était la première histoire que j’ai jamais faite où ce n’était pas quelque chose dont vous pouviez échapper.

« Après tout, cela affecte votre vie autant que celle de tout le monde. »







Elle a ajouté: « Cela n’a été comme aucune histoire que j’ai faite auparavant. Au travail, nous la vivons et la respirons, il n’y a pas d’échappatoire. J’ai commencé à me sentir vraiment claustrophobe. Le monde de tout le monde est juste un peu plus petit. »

Pour Sophie, la course à pied est la seule chose qui m’offre un répit: «La course à pied – surtout quand je peux y aller le week-end et courir librement à la campagne – est devenue une véritable évasion. J’adore ça.

« Cela me rend vraiment heureux. Je peux juste courir, ne voir personne, avoir les poumons pleins d’air frais et ne pas penser à rien du tout. Ça fait taire votre cerveau. »

