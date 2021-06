La journaliste de Houston FOX dit aux téléspectateurs ON-AIR qu’elle a secrètement enregistré des employés de FOX et qu’elle le donne à Project Veritas! [VIDEO] – Le bon scoop

Une journaliste de Houston FOX nommée Ivory Hecker a en fait déclaré aux téléspectateurs à l’antenne ce soir, dans un segment sur la chaleur estivale, qu’elle enregistrait secrètement des images en coulisses de ses collègues et transmettait la vidéo à Project Veritas, qui sera diffusion à partir de demain :

RUPTURE: Fox 26 Houston TV Reporter @IvoryHecker Informe le réseau LIVE ON AIR qu’elle les a enregistrés secrètement et a l’intention de raconter son histoire au projet Veritas #Fox26Lanceur d’alerte pic.twitter.com/ZLNRSrhAgy

Voici exactement ce qu’elle dit dans la vidéo :

Avant d’en venir à cette histoire, je veux que vous, téléspectateurs, sachiez que FOX Corp m’a muselé pour vous cacher certaines informations, et d’après ce que je rassemble, je ne suis pas le seul journaliste à être soumis à cela. Je vais sortir quelques enregistrements sur ce qui se passe dans les coulisses de FOX parce que cela s’applique à vous, les téléspectateurs. J’ai trouvé un groupe de journalisme à but non lucratif appelé Project Veritas qui va m’aider à publier ça demain. Alors branchez-vous sur eux.