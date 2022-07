La journaliste Benita Alexander révèle un indice effrayant qui lui disait que “Miracle Man” Paolo Macchiarini était un escroc romantique

UN JOURNALISTE a révélé l’indice effrayant qui a révélé que son amant et célèbre chirurgien était un escroc.

La productrice de documentaires Benita Alexander pensait que c’était de l’amour lorsque son travail l’a présentée au chirurgien de renommée internationale Paolo Macchiarini, qui a fini par faire face à de graves allégations de fabrication après un scandale majeur.

La journaliste Benita Alexander a révélé l’indice effrayant qui révélait que son amant et célèbre chirurgien Paolo Macchiarini était un escroc Crédit : ABC

Les deux sont tombés amoureux l’un de l’autre quand Benita l’interviewait pour une histoire Crédit : Alamy

Le couple a prévu un mariage somptueux en 2015 qui semblait trop beau pour être vrai après que Macchiarini a déclaré que le pape l’officierait. Crédit : Benita Alexander

Benita a décidé d’engager un détective privé, ce qui l’a amenée à découvrir que son célèbre amant chirurgien faisait face à des problèmes juridiques à cause de ses techniques innovantes. Crédit : Benita Alexander

Benita poursuivait une grande histoire lorsque les amants malheureux se sont rencontrés en 2013.

Journaliste de télévision à succès, la mère célibataire d’un enfant l’interviewait pour un énorme reportage sur la médecine de pointe.

“Je faisais une histoire sur la médecine régénérative et son nom revenait sans cesse”, a déclaré Benita, résidente de New York, sur un podcast intitulé Dr Death: Miracle Man.

Macchiarini avait développé des techniques chirurgicales innovantes utilisant des cellules souches dans des greffes de trachée synthétique.

Ils sont devenus amis et au fil du temps, elle s’est sentie tomber amoureuse de lui, malgré son intégrité journalistique entravant la romance.

“Il semblait qu’il était l’homme miracle”, a-t-elle déclaré.

“C’était un médecin de premier plan, il parlait six ou sept langues.

“Il était un bon auditeur et m’a donné des conseils avisés et solides.”

À la mi-2013, ils sont devenus un couple et en décembre de la même année, ils sont devenus « pré-fiancés » lorsque Macchiarini, qui vivait à Barcelone, en Espagne, a déclaré qu’il était toujours légalement marié et père de deux enfants, mais qu’il était séparé depuis longtemps et qu’il enregistrait pour divorcé.

C’est huit mois plus tard qu’ils se sont fiancés après que Macchiarini lui ait présenté une bague de 100 000 $.

Le couple avait prévu le mariage en juillet 2015.

“Le titre est que ça a commencé comme une belle histoire d’amour et ça s’est terminé comme un cauchemar total”, a déclaré Benita.

« À ce jour, je n’ai aucune idée de pourquoi il a menti à propos de toute notre relation.

‘LE CON’

Macchiarini et Benita ont rapidement commencé à planifier un mariage extravagant.

C’était au-delà des rêves les plus fous d’Alexandre – Macchiarini lui a dit qu’il avait invité Bill Clinton, Barack Obama et Elton John et que le pape lui-même superviserait la cérémonie.

C’est à ce moment que Benita commence à sentir que quelque chose ne va pas.

Après avoir fait quelques recherches, il est apparu que Macchiarini n’était pas le génie médical qu’elle pensait qu’il était.

En fait, le scientifique a été impliqué dans des poursuites et des accusations au travail.

“Je suis passé en mode enquêteur car je savais qu’il ne me dirait pas la vérité”, a déclaré Benita.

Elle a découvert exactement sur quoi il avait menti – et c’était long.

Il lui avait dit, en tant que chirurgien personnel du pape, que le chef de l’église catholique voulait épouser le couple.

“Il a dit qu’il avait du mal à trouver un prêtre pour nous marier”, a-t-elle déclaré.

“Puis il a dit qu’il avait des ‘liens’ avec le Vatican. Ce n’était pas surprenant d’être chirurgien en Italie.

“Il [the Pope] voulait nous utiliser comme couple d’affiches pour l’église catholique pour prouver que les personnes divorcées peuvent se marier dans l’église catholique.”

Mais l’intuition de Benita l’a dépassée et elle a engagé un détective privé pour enquêter sur le mariage surréaliste.

“Aucune de ces personnes ne venait”, a déclaré Benita qu’elle a tragiquement découvert.

“Il ne connaissait pas le pape François, il n’était pas son médecin personnel.”

Le glissement du “prince charmant au menteur pathologique” s’est déroulé en seulement deux ans.

En juillet 2015, leur “jeu du chat et de la souris” a pris fin lorsqu’elle lui a révélé tout ce qu’elle avait trouvé grâce à une enquête privée.

“J’ai tout mis dans un message. Il a répondu ‘wow'”, a déclaré Benita.

Macchiarini a rencontré des problèmes juridiques concernant ses traitements par cellules souches avec les procureurs suédois qui ont récemment fait appel d’une condamnation prononcée contre le chirurgien italien, a rapporté l’AP.

Il a été jugé pour avoir causé des lésions corporelles lors de ses chirurgies expérimentales, mais a toujours nié tout acte criminel.

La relation sauvage de Benita et Macchiarini est présentée sur ABC 20/20 pour un épisode spécial vendredi.