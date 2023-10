La journaliste australienne Cheng Lei affirme avoir été détenue en Chine pour avoir violé un embargo

CANBERRA, Australie — La journaliste australienne Cheng Lei affirme avoir passé plus de trois ans en détention en Chine pour avoir violé un embargo lors d’une émission télévisée sur une chaîne de télévision publique.

La première interview télévisée de Cheng depuis sa libération a été diffusée mardi en Australie, près d’une semaine après son retour auprès de sa mère et de ses deux enfants, âgés de 11 et 14 ans, dans la ville de Melbourne.

Cette femme de 48 ans, d’origine chinoise, était présentatrice anglophone du réseau public China Global Television Network à Pékin lorsqu’elle a été arrêtée en août 2020.

Elle a déclaré que son délit consistait à briser un embargo imposé par le gouvernement quelques minutes après un briefing des responsables.

Son traitement en détention a été conçu pour « faire comprendre qu’en Chine, c’est un grand péché », a déclaré Cheng à Sky News Australia. « Que vous avez blessé la patrie et que l’autorité de l’État a été érodée à cause de vous. »

« Ce qui nous semble inoffensif ici – je suis sûre que cela ne se limite pas aux embargos, mais à bien d’autres choses – ne se produit pas en Chine, surtout (parce que) j’ai cru comprendre que le champ de la sécurité de l’État s’élargit », a-t-elle déclaré. dit.

Cheng n’a pas donné de détails sur la violation de l’embargo.

Son récit diffère du crime décrit la semaine dernière par le ministère chinois de la Sécurité d’État.

Le ministère a déclaré que Cheng avait été approchée par une organisation étrangère en mai 2020 et lui avait fourni des secrets d’État qu’elle avait obtenus dans le cadre de son travail, en violation d’une clause de confidentialité signée avec son employeur. Une déclaration de la police n’a pas nommé l’organisation ni précisé quels étaient les secrets.

Un tribunal de Pékin l’a reconnue coupable de divulgation illégale de secrets d’État à l’étranger et elle a été condamnée à deux ans et 11 mois, selon le communiqué. Elle a été expulsée après le prononcé de la peine en raison du temps qu’elle avait déjà passé en détention.

Les observateurs soupçonnent que la véritable raison pour laquelle Cheng a été libéré était le lobbying persistant du gouvernement australien et le voyage prévu du Premier ministre Anthony Albanese en Chine cette année, à une date qui n’a pas encore été fixée.

Cheng a déclaré qu’une visite aux toilettes du tribunal le matin avant sa condamnation était la première fois en plus de trois ans qu’elle s’asseyait sur les toilettes ou voyait son reflet dans un miroir.

Lors de son vol commercial entre Pékin et Melbourne, c’était la première fois qu’elle dormait dans l’obscurité depuis trois ans, car les lumières étaient toujours allumées la nuit dans les centres de détention.

Cheng a émigré en Australie avec ses parents à l’âge de 10 ans. Elle a déclaré qu’elle avait du mal à répondre lorsqu’on lui a demandé comment elle allait depuis son retour.

« Parfois, je me sens comme un invalide, comme un nouveau-né et très fragile », a déclaré Cheng. « Et d’autres fois, j’ai l’impression de pouvoir voler et je veux tout embrasser et j’apprécie tout si intensément et je le savoure. »