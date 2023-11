CHARLOTTE, Caroline du Nord (AP) — L’entraîneur de Virginia Tech, Kenny Brooks, n’a pu que secouer la tête lorsqu’on lui a demandé s’il essayait de ralentir Caitlin Clark, la sensation du basket-ball féminin universitaire de l’Iowa.

“J’aime mes filles (de mon équipe), mais parfois vous jouez aux dames et elle joue aux échecs”, a déclaré Brooks. “Elle est si bonne.”

Clark n’était pas seulement bonne jeudi soir, elle était formidable.

Le joueur de l’année 2023 de l’Associated Press a récolté 44 points et huit rebonds pour mener Le n°3 de l’Iowa remporte une victoire de 80-76 contre le n°8 Virginia Tech dans un concours d’équipes du Final Four d’il y a un an qui a dépassé les attentes.

Clark a réussi 13 sur 31 sur le terrain et a réussi cinq 3. Elle est arrivée au panier avec une relative facilité, convertissant plusieurs lay-ups à une main tout en se frayant un chemin vers la ligne des fautes à maintes reprises. Elle a réussi 13 des 17 lancers francs, et tous ceux qui tentaient de la garder se sont rapidement retrouvés assis sur le banc à côté de Brooks en difficulté.

Elle était, sur presque toutes les possessions, incouvrable même si les Hokies savaient qu’elle récupérait le ballon.

Quand elle ne marquait pas, Clark améliorait ceux qui l’entouraient. Elle a terminé avec six passes décisives, mais aurait facilement pu en obtenir 10 ou plus si ses coéquipières n’avaient pas manqué à plusieurs reprises des lay-ups faciles.

“C’est une joueuse générationnelle et nous allons regarder cette jeune femme jouer pendant très longtemps et elle va jouer à un niveau très élevé”, a déclaré Brooks.

Plus de 15 000 spectateurs se sont rendus un soir de semaine à Charlotte, en Caroline du Nord, dont beaucoup venaient juste pour voir Clark jouer, ce qui est ce n’est pas un phénomène rare autour du pays. Partout où les Hawkeyes ont joué l’année dernière, la ville hôte connaîtrait une augmentation spectaculaire de la fréquentation de plus de 3 000 personnes rien que pour voir Clark.

Il y avait une foule majoritairement composée de Hokies au Spectrum Center, et parfois il y avait des huées pour les officiels de la part des fans de Tech qui pensaient que Clark recevait trop d’appels dans son sens.

Mais tout le monde a pu voir un sacré spectacle.

Après que le klaxon ait retenti, de jeunes enfants portant des maillots n°22 de l’Iowa ont afflué vers le tunnel de l’arène pour obtenir son autographe alors qu’elle quittait le terrain. Elle a signé pendant plusieurs minutes avant d’être appelée au vestiaire.

Clark a qualifié cela d’atmosphère incroyable, un peu comme un match du Final Four – celui qui vaut certainement mieux que de jouer devant des découpes en carton et quelques membres de la famille au plus fort de la pandémie de coronavirus.

“C’est incroyable, honnêtement”, a déclaré Clark à propos de cette attention. « Il semble qu’il y ait beaucoup de gens qui ne sont que des fans de notre jeu, qu’il s’agisse de fans de l’Iowa ou de Virginia Tech, ou simplement de gens qui sont ici pour soutenir le basket-ball féminin. Et c’est pourquoi ce match a été organisé, car ils comprennent à quel point le basket-ball féminin est formidable et à quel point il se développe.

